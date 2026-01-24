　
白宮PO「川普牽企鵝登格陵蘭」AI照　英首席捕鼠大臣一句話酸爆

白宮發出「川普牽企鵝登上格陵蘭」AI照　英國首席捕鼠大臣一句話酸爆

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）雖然和歐洲就格陵蘭議題，達成「一項未來協議架構」，緩解美國關稅與軍事威脅，但白宮在台北時間今（24日）凌晨仍透過社群平台貼出一張AI合成照，只見川普牽著企鵝踏上格陵蘭土地，玩弄相關議題。豈料，這張照片反而鬧出笑話，網友嘲諷，北極根本沒有企鵝，川普的地理課根本不及格。英國首席捕鼠大臣也搞笑表示，「貓咪核查：企鵝生活在南半球」。

白宮是台北時間今日凌晨在X平台貼出一張AI合成照片，上面顯示白皚皚的雪地上，看似川普背影的男子牽著一隻企鵝同行，走向冰雪覆蓋的山脈，企鵝還手持美國星條旗，象徵已經歸順，遠方則插著一支格陵蘭旗幟，白宮並發文寫道「擁抱企鵝」（Embrace the penguin）。

據了解，這個梗圖是源自於2007年的紀錄片《世界盡頭的奇遇》，在影片中，有一隻孤獨的阿德利企鵝離開了群體，向南極方向遊蕩，後來網路上演變成「虛無主義企鵝」、「孤獨企鵝」或「流浪企鵝」的形容。

不過，川普跟風「虛無主義企鵝」，反而在社群平台引發網友嘲諷，並點出錯誤，「北極沒有企鵝」、「川普是不是地理課不及格」、「美國人沒念過書」、「想得美。格陵蘭島沒有企鵝」。

英國內閣辦公室首席捕鼠大臣的那隻貓，也在X平台搞笑寫道：「貓咪核查：企鵝生活在南半球」。

外媒報導，北極區的格陵蘭不會有企鵝出現，野生企鵝只會出現在南極、南半球，格陵蘭應該配北極熊，但川普大概不會在乎這種細節或基本常識。

01/22 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

