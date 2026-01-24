霸王級寒流10周年！氣象署回顧「全台凍成冰箱」　日月潭首度下雪

▲10年前霸王級寒流創下的紀錄。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

10年前的今天(24日)一股極地冰渦南下，出現「霸王級寒流」，全台宛如大冰箱，不但連市區出現下雪和冰霰，不少地方出現一片不可思議的白茫茫雪景，多地低溫也破紀錄，台北站一度僅有4度，創下近半世紀最低溫紀錄，日月潭更觀測到史上第一次降雪。

「距離那場讓全台灣凍成『冰番薯』的極端寒流事件，正好屆滿 10週年啦！」中央氣象署今日發文回顧，2016年1月下旬，強烈的冷高壓將來自北極的寒風往南輸送，強冷空氣1月23日起來到台灣附近，各地明顯降溫，到了1月24日，在顯著寒流的籠罩下，全台宛如大冰箱，多地低溫破紀錄。

根據氣象署的署屬氣象站觀測，當時台北站最低溫僅4.0°C，是該站近半世紀以來的最低溫，前一次低於4°C的紀錄是1972年3.2°C，若以最近10年的資料來看，近幾年寒流來時，台北站的最低溫大多在6~8°C上下，遠遠不及2016年的冷度，當然不只台北，這波寒流，可能是許多台灣人生平至今遇過最冷的寒流。

其中觀測到的「平地」最低溫，台中以北約1~4°C、彰雲嘉約4~5°C、南高屏約5~7°C、宜蘭約4~5°C、花蓮約5~8°C、台東約6~10°C、馬祖約1~3°C、金門約4~6°C、澎湖約7~9°C。氣象署表示，全台灣能維持超過10°C的，只剩下恆春半島和台東南端的大武地區。

▲2016年霸王級寒流出現的奇景。（圖／氣象署提供）​

​氣象署指出，這波寒流除了超冷，還冷超久，主要是因為這波寒流影響期間，還伴隨了華南雲系帶來的水氣，各地受到雲層覆蓋，白天缺乏陽光加熱，連白天的氣溫也相當低。以台北氣象站的觀測為例，氣溫持續低於10°C的時間長達62小時，整整兩天半的時間都沒有回溫過；除了北台灣，中南部低於10°C的時間也長達30~40小時。

此外，當時除了高山地區白雪靄靄，北部許多低海拔的淺山地區也降下雪或霰，罕見地白了頭、或出現宛如撒上一層糖霜的景色，甚至在嘉義以北的部分平地地區，也觀測到冰霰從天而降的奇景。依據氣象署署屬氣象站的正式紀錄，史上第一次觀測到下雪的包括日月潭站，台北站、新竹站、嘉義站也史上第一次觀測到下霰。