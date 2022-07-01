「阿北你早就退伍了」台中男憶當兵遊基隆　餓1天誤闖國道昏倒

記者郭世賢／基隆報導

基隆警第一分局忠二路派出所6月30日凌晨獲報報案，指有一名男子倒臥在國道1號公路上，警方火速趕抵現場，將80多歲的羅姓男子帶回派出所休息。他聲稱，從台中搭車來到當年當兵待過的基隆，沒想到，不小心走上國道，身體突體力不支倒地。警方趕緊提供食物，並申請車資讓他回台中，協助男子順利返家。

▲台中男憶當兵搭車北上基隆，徒步誤闖國道1號突昏倒。

警方表示，6月30日凌晨3時獲報，聲稱有人倒臥在「高速公路」上，警方在國道1號0公里處，找到80歲的羅姓男子，他身上僅有證件與些許零錢。羅男向警方說，他從台中北上到基隆，年輕時在基隆當兵，不料人事已非，完全找不到路，再加上身上錢帶不夠，又糊塗誤闖高速公路上，且一天都沒進食昏倒。

警員張楷濠將羅男帶返所後，自掏腰包買飯與飲料，趕緊讓他補充元氣，利用警政系統得知羅男已無親屬並獨居台中；隨後羅男說，只要送他到車站他可以自行返家，警方確認老翁意識恢復後，替其申請車資，使其能購買返回台中的火車票順利返家。

基隆警第一分局提醒民眾，如身處外地身上沒有足夠現金能購買車票的話，經警方調查屬實、確認身分後皆能向各派出所提出申請車資協助。民眾如遇突發狀況可撥打110專線，警方將會到場協助。

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