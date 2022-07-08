　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林右昌確診「狂飆汗床單濕透」　整晚沒睡...發燒畏寒樣樣來

▲林右昌確診「狂飆汗濕透床被單」 整晚沒睡發燒、畏寒樣樣來。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌確診「狂飆汗濕透床被單」整晚沒睡。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌2日與市府團隊前往嘉義參訪，7日早上感覺喉嚨怪怪，出門前在家中快篩呈現陽性確診。今（8日）上午在臉書寫下確診的心路歷程，除了專心市政外，昨晚雖然服用退燒藥，身體出現變化一度嚴重發燒飆汗、畏寒等症狀齊發，連蓋被子都覺得冷，幾乎整晚沒睡，直到天亮時症狀才較緩和。

據了解，市長林右昌上週六（2日）與基隆市姐妹市促進會前往嘉義縣參訪，前往故宮南院等地參觀，並與嘉義縣政府人員進行交流，包括嘉義縣長翁章梁。林右昌7日早上出現喉嚨怪怪，快篩後陽性確診，同行基隆市府秘書、都市發展處長徐燕興、觀光及城市行銷處長曾姿雯都傳出確診，目前已知有8人確診。

▲林右昌確診「狂飆汗濕透床被單」 整晚沒睡發燒、畏寒樣樣來。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林右昌居隔已經有了上次的經驗，不會影響工作。

林右昌在臉書PO文寫道，「聽許多朋友與民眾分享說，在確診前三天會有很多辛苦，果不其然！」昨天白天一直維持輕微發燒與咳嗽狀態，感覺還好，還一連開了好幾個視訊會議，但到了傍晚，打噴嚏、流鼻水的症狀都來了。辦公室同仁家中開中藥房送來清冠一號，趕緊照著囑咐在飯後服用，不知是否因為心理作用，感覺似乎有好些。

林右昌說:「但昨晚是辛苦的一晚，雖然吃了退燒藥，但發燒變得更嚴重，甚至睡一睡開始飆汗，還把衣服、床單與被子都弄濕透，實在誇張。在飆完汗後，則變得會畏寒，蓋被子還覺得冷。一整晚來來回回折騰了好幾次，雖然現在症狀已比較緩了，但天也亮了，幾乎整晚沒睡。」

▲林右昌確診「狂飆汗濕透床被單」 整晚沒睡發燒、畏寒樣樣來。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林右昌接下來隔離期間，持續透過視訊及網路，持續推動市政。

林右昌還開玩笑說：「祕書說要我拍張照或錄段影片分享，大家想看看我現在的樣子，我想這就不要了吧～病人沒什麼好看的，一臉倦容！就請讓我保持點形象吧！希望接下來，一天能比一天好～～」

林右昌這是第二次隔離，上次是今年3月底警察局餐會頒獎給確診警察，當時他原本居隔3天，後來又自行延長為10天。目前依規定進行確診者居家照護「7+7」隔離，林右昌表示，居隔已經有了上次的經驗，不會影響工作，接下來隔離期間，將持續透過視訊及網路，持續推動市政。

【更多新聞】

►今天虎爺生日！想求財運、旺事業　命理師楊登嵙曝拜法必發財

►免費旅遊領現金！詐團誘上鉤扣人、存簿　九份民宿集中監控

►「檳榔攤就是堂口」養阿弟ㄚ鬧事鬥毆　基隆警查獲槍毒...逮5人

►「阿北你早就退伍了」台中男憶當兵遊基隆　餓1天誤闖國道昏倒

►「七葉片風扇」獨家驚喜價！涼爽的夏天就靠它

ET快訊
快訊／安倍晉三中槍昏迷　嫌犯姓名背景曝光
LIVE／最新畫面！安倍晉三中槍瞬間曝光　頸部有洞命危
才演講1分鐘「安倍晉三中2槍」相當嚴重　日本人崩潰：動搖國本
向安倍開2槍！41歲男開火後「呆站原地」　遭當街制伏
安倍晉三中槍　首相岸田文雄發聲了！取消行程「急返東京」
安倍晉三中彈「在第2槍倒下」！　嫌犯遭制伏畫面曝光
快訊／槍擊瞬間震撼畫面曝！　安倍晉三演說一半中彈
快訊／白襯衫沾滿血！　安倍晉三中彈倒地照曝光
快訊／安倍遭「3公尺近距離」槍擊！　40歲嫌犯當場被逮
快訊／現場影片曝光！　安倍晉三中彈失去意識
快訊／安倍晉三心跳停止急救中！　遭霰彈槍擊中背部

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

安倍晉三中彈倒地　時代力量：選舉前時機敏感盼查明行兇動機

上任2年視察市場87次！議員批假公濟私　黃珊珊：這是我的工作

柯文哲譴責槍擊安倍晉三嫌犯　「文明社會無法接受的事」

快訊／安倍晉三中彈心肺停止　謝長廷：我們第一時間已慰問家屬

林右昌確診「狂飆汗床單濕透」　整晚沒睡...發燒畏寒樣樣來

快訊／安倍晉三中彈！民進黨立委齊祈福　高嘉瑜震驚：竟街頭開槍

為高雄「停電日常」槓黃捷　柯志恩再反擊：平均每天停電3.14次

柯建銘罕見露面力挺林智堅　嗆藍抹黑：義和團打政治口水

接見美挺台參議員史考特　蔡英文：台美洽簽貿協規畫出更清晰藍圖

傳安倍晉三遭槍擊　柯建銘：百感交集「祝福早日康復」

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

劉子銓發文謝趙小僑生女寶 秒變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

買芭樂歪樓「有賣脆X頭？」　老闆神回：我男生你找錯了

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

安倍晉三中彈倒地　時代力量：選舉前時機敏感盼查明行兇動機

上任2年視察市場87次！議員批假公濟私　黃珊珊：這是我的工作

柯文哲譴責槍擊安倍晉三嫌犯　「文明社會無法接受的事」

快訊／安倍晉三中彈心肺停止　謝長廷：我們第一時間已慰問家屬

林右昌確診「狂飆汗床單濕透」　整晚沒睡...發燒畏寒樣樣來

快訊／安倍晉三中彈！民進黨立委齊祈福　高嘉瑜震驚：竟街頭開槍

為高雄「停電日常」槓黃捷　柯志恩再反擊：平均每天停電3.14次

柯建銘罕見露面力挺林智堅　嗆藍抹黑：義和團打政治口水

接見美挺台參議員史考特　蔡英文：台美洽簽貿協規畫出更清晰藍圖

傳安倍晉三遭槍擊　柯建銘：百感交集「祝福早日康復」

安倍晉三中彈倒地　時代力量：選舉前時機敏感盼查明行兇動機

上任2年視察市場87次！議員批假公濟私　黃珊珊：這是我的工作

安倍中彈！內閣官房曝「情況不明」　警察廳緊急設立應對本部

疑老婆外遇...中和狠夫正面曝光！　「毛巾勒斃她」殺妻8小時投案

公務員薪水「慘輸科技業」卻搶破頭？網曝1關鍵：這點很重要

柯文哲譴責槍擊安倍晉三嫌犯　「文明社會無法接受的事」

快訊／夢想家重磅補強　SBL年度最佳5人盧冠良強勢加盟

安倍中彈現場超混亂　日媒曝目擊民眾大喊「誰是護士？」

亮・珠寶／鵝卵石鑲鑽！　Boucheron巧工藤木、貝殼變身貴氣項鍊

禁止迴轉標誌「下面一行字」讓她被嘴邏輯差　網：拜託別上路

政治熱門新聞

深綠醫轟林智堅懶到人神共憤　文字重複率42%

陳時中可望參選　李秉穎揭下任指揮官人選是他

陳建仁大膽預測：7月中確診跌破萬人　不用怕BA.5

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

快訊／何志偉踢爆：金六結過半確診　新兵邊跑邊咳還沒有量體溫

論文打不下去派徐巧芯轉移焦點？她感嘆：凸顯無知

爸媽好消息！蘇貞昌宣布：8月起育兒津貼提高到每月5000元

起底林智堅與李妍慧「緊密的利害關係」　她：如果看不懂就是傻子

大巨蛋公安審查　北市質疑內政部暴增61項意見

傳安倍晉三遭槍擊　柯建銘：百感交集「祝福早日康復」

遭謝龍介踢爆收賄1千萬　黃偉哲回應了

被戳5個洞！同框林智堅布條被破壞　綠營參選人要告：別再做這種事

綠委：林智堅碩論門是「民進黨內部問題」

藍營指陳明通指導173人僅5人開放電子全文　他打臉：有88篇開放

更多熱門

相關新聞

男謊稱確診躲拘提　警快篩秒打臉

男謊稱確診躲拘提　警快篩秒打臉

高雄市六龜區張姓男子（62歲）因毒品案遭法官發出拘票拘提，六龜分局義寶派出所通知到案，張男一見到警察立即表示自己「快篩陽性」，謊稱確診，員警還是依法拘提，將他帶回派出所後，立即實施快篩，結果卻是「陰性」，當場打臉張男，並在警詢後將張男解送法院。

正妹確診1個半月禿頭　醫：是長新冠

正妹確診1個半月禿頭　醫：是長新冠

學生單日+1682、確診總數逾36.8萬例

學生單日+1682、確診總數逾36.8萬例

桃園首例6歲童混打BNT　家長怨：一句道歉都沒

桃園首例6歲童混打BNT　家長怨：一句道歉都沒

高雄加碼國旅振興！週日至週四補助1500　

高雄加碼國旅振興！週日至週四補助1500　

關鍵字：

基隆林右昌確診新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

即／安倍晉三演說中「突流血倒地」

快訊／安倍晉三胸部中彈　失去意識

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

安倍中彈失去意識　現場影片畫面曝光

深夜激情…他感覺「老婆突變緊」懵了！醫一照嘆：是癌症

林青霞「42億超級堡壘」豪宅凌晨大火！　20多人緊急逃生

即／安倍晉三「疑心跳停止」急救中

快訊／王力宏傳贏官司　李靚蕾親揭真相！

怎麼分辨雙北人？網揭「真台北人」回答玄機

《灌籃高手》電影預告19秒曝光！網噴淚認劇情

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

藥師CPR救活老婦反挨告：壓斷我12根肋骨

更多

最夯影音

更多
店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店
Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面