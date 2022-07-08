林右昌確診「狂飆汗床單濕透」　整晚沒睡...發燒畏寒樣樣來

▲基隆市長林右昌確診「狂飆汗濕透床被單」整晚沒睡。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌2日與市府團隊前往嘉義參訪，7日早上感覺喉嚨怪怪，出門前在家中快篩呈現陽性確診。今（8日）上午在臉書寫下確診的心路歷程，除了專心市政外，昨晚雖然服用退燒藥，身體出現變化一度嚴重發燒飆汗、畏寒等症狀齊發，連蓋被子都覺得冷，幾乎整晚沒睡，直到天亮時症狀才較緩和。

據了解，市長林右昌上週六（2日）與基隆市姐妹市促進會前往嘉義縣參訪，前往故宮南院等地參觀，並與嘉義縣政府人員進行交流，包括嘉義縣長翁章梁。林右昌7日早上出現喉嚨怪怪，快篩後陽性確診，同行基隆市府秘書、都市發展處長徐燕興、觀光及城市行銷處長曾姿雯都傳出確診，目前已知有8人確診。

▲林右昌居隔已經有了上次的經驗，不會影響工作。

林右昌在臉書PO文寫道，「聽許多朋友與民眾分享說，在確診前三天會有很多辛苦，果不其然！」昨天白天一直維持輕微發燒與咳嗽狀態，感覺還好，還一連開了好幾個視訊會議，但到了傍晚，打噴嚏、流鼻水的症狀都來了。辦公室同仁家中開中藥房送來清冠一號，趕緊照著囑咐在飯後服用，不知是否因為心理作用，感覺似乎有好些。

林右昌說:「但昨晚是辛苦的一晚，雖然吃了退燒藥，但發燒變得更嚴重，甚至睡一睡開始飆汗，還把衣服、床單與被子都弄濕透，實在誇張。在飆完汗後，則變得會畏寒，蓋被子還覺得冷。一整晚來來回回折騰了好幾次，雖然現在症狀已比較緩了，但天也亮了，幾乎整晚沒睡。」

▲林右昌接下來隔離期間，持續透過視訊及網路，持續推動市政。

林右昌還開玩笑說：「祕書說要我拍張照或錄段影片分享，大家想看看我現在的樣子，我想這就不要了吧～病人沒什麼好看的，一臉倦容！就請讓我保持點形象吧！希望接下來，一天能比一天好～～」

林右昌這是第二次隔離，上次是今年3月底警察局餐會頒獎給確診警察，當時他原本居隔3天，後來又自行延長為10天。目前依規定進行確診者居家照護「7+7」隔離，林右昌表示，居隔已經有了上次的經驗，不會影響工作，接下來隔離期間，將持續透過視訊及網路，持續推動市政。

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