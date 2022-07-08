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快訊／基隆警局長劉耀欽提早退休　7／16生效為警界投下震撼彈

▲基隆市警察局長劉耀欽。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市警察局長劉耀欽。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

繼前警政署長陳家欽上月底申請提前退休，基隆市警察局長劉耀欽任警職38年，因個人家庭因素，需返家照顧母親與妻子，回歸家庭生活，所以提出退休申請，並經市長林右昌批准，預定7月16日生效，為警界投下震撼彈。

前高雄市警察局長黃明昭6月30日接任警政署長，考量年底九合一大選，警政署7日才發布高階警察人事命令，因黃明昭甫接任警政署長，劉耀欽此時卻傳出突然申請退休，將打亂內政部下一波警界高階警官人事布局。

年僅59歲的陳耀欽，2021年8月24日從台中市警局副局長調任基隆市警察局長，由於他距離65歲屆齡退休，還有5年多的時間，且其能力、操守及風評甚佳，未來很有機會問鼎六都警察局長，此時突然申請提前退休，引發警界惋惜熱議。

劉耀欽畢業於中央警察大學交通學系49期，交通大學經營管理研究所博士，上任後交通措施，親力親為，為了解決大武崙地區假日塞車，推動麥金路調撥車道，不僅到大武崙地區坐鎮指揮，成果豐碩，深獲議員及市民肯定。此外，基隆市城市博覽會期間，安全維護交通疏導，也獲市長林右昌高度肯定。

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