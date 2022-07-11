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「記得晚上要回來唷」　渣男連發私密照恫嚇前女友下場曝

▲桃園市張姓男子今年5月間狂傳LINE訊息「有看過我們做愛影片」恐嚇前女友挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲基隆市許姓男子去年6月間傳連發私密照恫嚇前女友遭起訴。（示意圖／與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市許姓男子與蔡姓女子是情侶關係，去年感情生變分手後，許男不滿被分手，竟將雙方私密照做脅，用LINE訊息連續傳給蔡女，並傳「記得晚上要回來唷」、「不然我會…哈哈」等文字，蔡女心生恐懼，生怕私密照片外流，嚇得趕緊報警。基隆地檢署檢察官近日偵結，依法將許男涉犯《恐嚇危安罪》起訴。

據了解，許姓男子與蔡女交往期間過從慎密，許男經常將二人親密的相處用手機拍攝留存，而去年5月間蔡女不滿許男言行，感情生變後分手，沒想到，引起許男不滿。

不料，6月間，許男越想越不爽，在其住處，竟將手機內與蔡女的私密照片，以LINE連續傳給蔡女，並接續傳送文字「記得晚上要回來唷」、「不然我會…哈哈」等訊息恐嚇蔡女，擔心私密照會外流，只好向警方報案求助。

案經警方約談許男並提示相關LINE照片及訊息，許男坦承不諱，訊後函送基隆地檢署檢偵辦，檢察官認為許男恐嚇蔡女所為，已讓蔡女心生恐懼，涉犯恐嚇危安罪，乃依法將他起訴。

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