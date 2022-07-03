免費旅遊領現金！詐團誘上鉤扣人、存簿　九份民宿集中監控

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳警分局1日晚間執行青春專案擴大臨檢，在九份老街旁民宿進行盤查，意外遇到住宿旅客向警方求救，經查是受害民眾一時貪心，被詐騙集團收購人頭帳戶，避免帳戶遭註銷，詐騙集團日租民宿，將7人集中管理監控，警方一舉破獲以20多歲鄭男為主等4人，警訊後依《詐欺罪》將人移送基隆地檢署偵辦。

▲詐團誘上鉤扣人、證件，九份民宿集中監控遭查獲。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



警方執行勤務臨檢民宿時，其中一名房客神情緊張，不斷以小動作示意，警方驚覺有異，大動作請偵查隊等支援警力前來，警方帶回6人至警局詢問，經查其中2人是詐騙集團成員，他們為了避免收購的人頭帳戶遭註銷，將人帶往九份全天候監控行動。

由於此2人並非主要幹部，還有其他成員，2日凌晨2時許，警方再度回馬槍到現場，果然查獲20多歲鄭男等2人帶著新增的3名人頭帳戶民眾前來民宿，被警方全數帶回偵訊。

▲警方再度回馬槍到現場，果然查獲20多歲鄭男等2人。

據了解，當事民眾供稱，在網路上看到有人徵免費旅遊，還可領現金3到7萬，便前往應徵，沒想到一抵達就立即被詐騙集團帶走，身上證件及存摺全被扣住準備用來犯罪。由於詐騙集團狡詐，為了避免查緝，不斷變換位置，前日還特別從台北市日租套房移往偏鄉九份民宿，不料遇上警方臨檢。

瑞芳警分局長謝龍富表示，感謝同仁機警用心，才能順利搗毀詐騙集團據點，同時也呼籲民眾天下沒有白吃的午餐，青少年朋友暑假期間找工作也要慎選，避免受騙上當還成為詐騙集團的幫兇。

▲警方將鄭男等4人，警訊後移送基隆地檢署偵辦。

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