「檳榔攤就是堂口」養阿弟ㄚ鬧事鬥毆　基隆警查獲槍毒...逮5人

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名天道盟同心會林姓男子（50歲），開設檳榔攤為據點，容留少年在外聚集肆意滋事、聚眾鬥毆，少年警察隊經長期偵查蒐證，於1日持搜索票，前往林男檳榔攤及租屋處，當場查獲4把手槍、海洛因及安非他命等，同時拘提林男等5人，全案依違反槍砲、毒品罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

▲基隆幫派開設檳榔攤掩護少年滋事，警查獲4手槍、毒品逮8人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



基隆市近日發生多起少年參與聚眾鬥毆事件，經少年警察隊清查後，發現天道盟同心會幫派分子林姓男子，以開設檳榔攤為據點，容留少年在外聚集肆意滋事、聚眾鬥毆，並涉嫌非法施用毒品及擁槍自重，嚴重危害社會治安，遂與第一分局及刑大偵二隊共同組成專案小組擴大偵辦。

經專案小組多日跟監、埋伏蒐證，鎖定林男之檳榔攤及掌握租（住）屋處所後，於1日見時機成熟，持搜索票執行查緝，當場查扣手槍4支、開山刀3把、鋼珠彈1批、海洛因2包（共計2.39公克）、安非他命吸食器3組等證物，全數查封並帶回警局偵辦。

▲林男被警方帶回警局。

警方在現場共查獲林男及持有海洛因毒品藍男（43歲）等5名犯嫌及2名在場少年，查扣4支手槍將送請鑑識單位鑑驗。警訊後，將林男等5人依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例罪》移送基隆地檢署偵辦。

基隆警少年隊表示，警方為維護青少年暑期安全，將強力執行「青春專案」，有效防制及查緝青少年接觸新興毒品、擔任車手、參與賭博、性剝削、深夜留連不當場所。並呼籲父母多用心關懷子女，鼓勵從事正當休閒活動，慎選交友對象，不流連不當場所，以維護自身安全。

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