　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「檳榔攤就是堂口」養阿弟ㄚ鬧事鬥毆　基隆警查獲槍毒...逮5人

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名天道盟同心會林姓男子（50歲），開設檳榔攤為據點，容留少年在外聚集肆意滋事、聚眾鬥毆，少年警察隊經長期偵查蒐證，於1日持搜索票，前往林男檳榔攤及租屋處，當場查獲4把手槍、海洛因及安非他命等，同時拘提林男等5人，全案依違反槍砲、毒品罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

▲基隆幫派開設檳榔攤掩護滋事 警查獲「4手槍+毒品」逮8人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆幫派開設檳榔攤掩護少年滋事，警查獲4手槍、毒品逮8人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市近日發生多起少年參與聚眾鬥毆事件，經少年警察隊清查後，發現天道盟同心會幫派分子林姓男子，以開設檳榔攤為據點，容留少年在外聚集肆意滋事、聚眾鬥毆，並涉嫌非法施用毒品及擁槍自重，嚴重危害社會治安，遂與第一分局及刑大偵二隊共同組成專案小組擴大偵辦。

經專案小組多日跟監、埋伏蒐證，鎖定林男之檳榔攤及掌握租（住）屋處所後，於1日見時機成熟，持搜索票執行查緝，當場查扣手槍4支、開山刀3把、鋼珠彈1批、海洛因2包（共計2.39公克）、安非他命吸食器3組等證物，全數查封並帶回警局偵辦。

▲基隆幫派開設檳榔攤掩護滋事 警查獲「4手槍+毒品」逮8人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林男被警方帶回警局。

警方在現場共查獲林男及持有海洛因毒品藍男（43歲）等5名犯嫌及2名在場少年，查扣4支手槍將送請鑑識單位鑑驗。警訊後，將林男等5人依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例罪》移送基隆地檢署偵辦。

基隆警少年隊表示，警方為維護青少年暑期安全，將強力執行「青春專案」，有效防制及查緝青少年接觸新興毒品、擔任車手、參與賭博、性剝削、深夜留連不當場所。並呼籲父母多用心關懷子女，鼓勵從事正當休閒活動，慎選交友對象，不流連不當場所，以維護自身安全。

▲基隆幫派開設檳榔攤掩護滋事 警查獲「4手槍+毒品」逮8人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆幫派開設檳榔攤掩護滋事 警查獲「4手槍+毒品」逮8人。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►核二廠2號機7／2降載！檢修再熱器洩漏　當天即回復負載

►基隆+426！確診數全台本島最低　專責病床空床率51.9%

►「阿北你早就退伍了」台中男憶當兵遊基隆　餓1天誤闖國道昏倒

►基隆市長林右昌好感度第一　城市博覽會亮眼成績有目共睹

►激推！「偏光鏡片」太陽眼鏡一戴就有型

ET快訊
21歲女星被爆秘密生子　她痛揭棄嬰真相：是，我被強暴了！
快訊／新竹翁愛石成癡！獨赴河床撿石頭失聯　今尋獲遺體
高雄港碼頭有海豚！　驚豔影片曝光
快訊／高國豪要當爸了！「曬寶寶超音波照」放閃女友
震撼彈！終於站上金曲舞台　神隱多年天后「傳擔任歌后頒獎人」
快訊／南庄山壁坍塌　廂型車開過遭巨石砸毀！
遇芙蓉颱風！貨輪斷成兩截　30人棄船求救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新竹翁愛石成癡！獨赴河床撿石頭失聯一夜　今尋獲遺體

驚豔影片曝！海豚迷航誤闖高雄港碼頭　航港局提醒船隻慢航

台中PM2.5大幅改善「中南部最優」　可從市區直眺玉山群峰

跟騷法上路滿月！新北警受理67案　女學員跟蹤帥教練...下場慘了

快訊／南庄苗21線山壁坍塌　巨石砸毀廂型車駕駛受困...全線中斷

6歲女童被趕下車　拍窗哀求「媽媽對不起」！虎媽不違法原因曝光

高雄失智翁外出失聯！警奔山區徒步搜索3天　墓園裡找到他

「檳榔攤就是堂口」養阿弟ㄚ鬧事鬥毆　基隆警查獲槍毒...逮5人

網友邀出遊先要點數「不從就恐嚇」　屏東警提醒民眾別上當

台東知本溫泉業者欠稅　7／5日執行署拍賣「24萬就可買套房」

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

「台南阿燕姨」忍家暴喪子痛　賣冰獨撐70年走過堅韌人生

如何用「in put」造句？　她神解答：觀世音菩薩

氣質翹腳→腳跨儀錶台　交往時間決定副駕坐姿

從漫畫走出來的2D蛋糕　滿滿鮮奶油+草莓超吸睛

快訊／新竹翁愛石成癡！獨赴河床撿石頭失聯一夜　今尋獲遺體

驚豔影片曝！海豚迷航誤闖高雄港碼頭　航港局提醒船隻慢航

台中PM2.5大幅改善「中南部最優」　可從市區直眺玉山群峰

跟騷法上路滿月！新北警受理67案　女學員跟蹤帥教練...下場慘了

快訊／南庄苗21線山壁坍塌　巨石砸毀廂型車駕駛受困...全線中斷

6歲女童被趕下車　拍窗哀求「媽媽對不起」！虎媽不違法原因曝光

高雄失智翁外出失聯！警奔山區徒步搜索3天　墓園裡找到他

「檳榔攤就是堂口」養阿弟ㄚ鬧事鬥毆　基隆警查獲槍毒...逮5人

網友邀出遊先要點數「不從就恐嚇」　屏東警提醒民眾別上當

台東知本溫泉業者欠稅　7／5日執行署拍賣「24萬就可買套房」

基隆護海公投「拒填海造陸蓋四接」　謝國樑批蔡適應默不作聲

國外機場驚魂！男星挾3把劍搭機　15名航警圍著他

搶在鬼月前交屋！　專家指路：入厝4步驟、2禁忌

砸3千萬買台灣50「一天已虧百萬」　郭哲榮嗆：沒賺到5百萬不賣！

超好哭日系純愛電影《餘命10年》　在餘生探尋生命與真愛的意義

柴散步穿越回合制遊戲「遇3複製貼上炸毛貓妖」　網笑：打boss了

中華小將延長賽掃6分退關島　再一勝進LLB亞太區冠軍戰

搭車放響屁！半癱貓「陷害媽媽」又解放一波　她與司機尷尬對眼

2022Nga'ayho馬卡巴嗨台東觀光行銷活動　7／8正式登場　

勞動部南部就業博覽會嘉義登場　66家廠商提供+3500職缺

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

社會熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

被屁孩嗆2壯漢解圍台中翁身分揭露

店家坑foodpanda　3個月狂撈50萬！暗黑手法曝光

大型重機上國道爭路權　「插旗台中」狂飆10km

85度c劍潭店門驚傳歇業　16字紅布條曝歇業原因

承德路轎車追撞休旅車噴飛夾困騎士　1死2輕重傷

醫師偷吃人妻判賠　求「遮掩全名」法官不准

4屁孩遭保大警痛毆　最新下場讓人傻眼

即／新店驚傳砍人事件！　疑房仲不滿被辭退砍傷3人

139縣道死亡車禍！　重機卡電桿陽光騎士身亡

保全等紅燈無辜慘死　肇事者：我要去救地球！

酒後搭電梯門被夾頸　壯男痛毆老翁反被打趴在地

三寶騎士瞬間左轉遭撞飛　騎士頭部重創不治

全台最後公娼「桃園天天樂」今熄燈　負責人身分曝光

更多熱門

相關新聞

基隆專責病房空床率55.8%　林右昌籲落實防疫措施

基隆專責病房空床率55.8%　林右昌籲落實防疫措施

中央疫情指揮中心2日公布國內本土病例新增3萬4748例，其中基隆新增379例，市長林右昌表示，本市今日確診人數為379人，基隆4家醫院COVID-19專責病房181床，收治80人，空床率55.8%，醫療量能仍充足，籲請民眾外出戴好口罩，落實防疫措施，保護自己也保護他人。

快訊／死亡+96「再度跌破百例」

快訊／死亡+96「再度跌破百例」

快訊／今本土+34748！各縣市確診分佈曝　台中4952例最多

快訊／今本土+34748！各縣市確診分佈曝　台中4952例最多

快訊／新增96死！本土34748例　確診死亡雙降

快訊／新增96死！本土34748例　確診死亡雙降

宜蘭童玩節首日湧人潮　新北一家8口「6點開始排」

宜蘭童玩節首日湧人潮　新北一家8口「6點開始排」

關鍵字：

基隆幫派手槍毒品影音

讀者迴響

熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

男星心肌梗塞逝世享年41歲！二胎女兒剛出生7個月

重機女無駕照拍片！孫生緊急刪片氣炸：因妳做白工

吃東西快的人很自私！4吃飯習慣曝「隱藏個性」

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

《全明星4》怪物新人「連續刷新3大會紀錄」

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

結帳突被告知每人低消1000！他居酒屋吃2萬傻眼

上國道爭路權首日！逾300輛大型重機上路　警方回應了

被屁孩嗆2壯漢解圍台中翁身分揭露

Netflix大當機「全球傳災情」！原因是這部劇上線

更多

最夯影音

更多
阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地
那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面