陳時中自打臉！去年看別國每日上千確診　霸氣喊「絕不讓台灣這樣」

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣新冠疫情爆發，連日本土確診破萬，統計截至本月6日，染疫達2457,881例。民眾黨立委高虹安翻出去年質詢影片，詢問當時解封的新加坡面臨一天上千人確診的狀況，台灣有何規劃？當時衛福部長陳時中霸氣喊，「我們絕對不會讓台灣的疫情控制成這樣」，如今已被狠狠打臉。

高虹安指出，去年九月，在立法院總質詢中，她曾明確詢問行政院長蘇貞昌與陳時中，何時疫苗覆蓋率可以達到與病毒共存與緩步解封程度？也詢問台灣的解封時間表規劃為何？是否終將走向「清零是手段，共存是目標」的防疫戰略？但兩人不僅答不出規劃時間表與覆蓋率，對於緩步解封的相關規劃也支吾其詞，只是持續使用「再努力」、「我們期待」等字眼搪塞。

然而，台灣疫情自今年4月起一發不可收拾，總統蔡英文和蘇貞昌院長急就章提出所謂「新台灣模式」，聲稱要重症求清零、有效管控輕症，持續以「減災」為目標。但，高虹安批評，確診與死亡病例數仍持續攀升，不僅與所謂減災的目標背道而馳，甚至還要求民眾與企業應採行「自主應變措施」。

高虹安感嘆，去年9月陳時中在質詢台上，多麼自豪地聲稱，台灣對照新加坡人口等於是一天確診5000人，「我們絕對不會讓台灣的疫情控制成這樣」。對照如今每日數萬本土確診與上百死亡病例，在彭博社五月底發布的全球防疫韌性評比中，台灣已是敬陪末座，在53個受評比經濟體中位列第51名，是何其諷刺。

高虹安認為，包裝宣傳與言論檢查喚不回國人逝去的親友家人，更無法掩蓋台灣防疫江河日下的真相，許多國人正因疫情而受苦受難，許多產業也在掙扎求生，請政府謙卑正視國人的眼淚與焦慮，廣納專家、地方政府、第一線人員的聲音與國外抗疫經驗，以專業帶領國人對抗疫情難關。

根據中央流行疫情指揮中心7日公布數字，台灣本土確診數再次破萬，新增8萬2973例；另增54例境外移入，確診個案新增124例死亡。