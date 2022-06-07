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南投+1905！衛生局籲確診者儘量居家照護隔離　讓醫療資源分流

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1905例，截至6月6日累計確診人數2萬6665例，居家隔離人數4456例，今日已解除隔離1171例，居家照護人數9319例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1905例。（圖／南投縣政府提供）

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1905例。（圖／南投縣政府提供）

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南投縣衛生局表示，全縣從4月26日起啟動居家照護，至今服務達2萬3729人，包括13鄉鎮市衛生所，10家醫院及70家診所，組成的93家居家照護醫療團隊，構成防疫網，每天依照衛生局指派接收確診個案，每件個案一接手就是「關懷七天」，直到確定「沒事」才結案，加上每天都有新確診個案進來，需照護個案也就愈積愈多，讓防疫團隊忙到人仰馬翻。

中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟表示，居家照護的好處是第一時間由醫療人員進行健康評估衛教指導，並依個案狀況必要時開立藥物，緩解確診者症狀，放心在家自我照護，康復解隔；此外，居家照護團隊夥伴每日關懷也會依個案狀況，必要時協助轉院治療。也會依個案狀況開立口服抗病毒藥物，讓確診民眾能儘速盡早投藥，避免引發中、重症症狀。

縣府衛生局舉例，一位住在草屯鎮的50歲男性居家照護者，於確診第2天突然發燒不退，並有胸悶等症狀，隨即和居家照護的診所醫生連絡，在醫師建議下轉醫院治療，避免病情惡化。

為讓醫療資源分流有效運用，衛生局長陳南松建議民眾儘量採取居家照護方式隔離，居家環境原則雖為1人1室，但同為確診者得多人1室；如需與家人共用衛浴設備，請於浴厠備妥稀釋後的漂白水或酒精，於確診者及同住者每次使用後進行消毒，落實各項隔離措施即可。

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