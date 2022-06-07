6月底有望降到萬例以下！確診地圖曝光　本土累積逾252萬例

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

記者朱祖儀／綜合報導

今（7）日全台新增8萬2973例本土確診個案，分布在22縣市，其中可以明顯發現疫情移往中南部，個案最多的是高雄市，其次是台中市，新北市位居第3位。稍早疾管署更新「本土病例地圖分布」，能觀察到六都確診皆為深咖啡色，病例數都超過10萬例，不過指揮中心發言人莊人祥指出，6月底單日確診數有望降至萬例以下。

今日新增8萬2973例本土病例，為3萬9854例男性、4萬3090例女性、29例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。個案分布為高雄市1萬2572例、台中市1萬2498例、新北市1萬1504例、台南市7487例、桃園市6630例、台北市5824例、彰化縣5784例、屏東縣3459例、苗栗縣1983例、南投縣1905例、雲林縣1892例、新竹縣1753例、宜蘭縣1579例、嘉義縣1557例、新竹市1493例、花蓮縣1427例、基隆市1156例、嘉義市1,097例、台東縣859例、澎湖縣307例、金門縣200例、連江縣7例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」來看，從今年1月1日統計至今，6都皆已超過10萬例，其中可發現疫情逐漸往中南部移動，高雄市累積24萬3606人確診，已接近台北市的29萬2851例；第二深色的縣市則有基隆市6萬4384例、新竹縣6萬5678例、彰化縣8萬6862例、宜蘭縣5萬2628例和屏東縣6萬3314例，累積均已超過5萬例，全台本土確診累積252萬7571例。

▲莊人祥表示，6月底單日確診數有望降至萬例以下。（圖／指揮中心提供）

雖然整體疫情尚未降溫，但莊人祥指出，6月底單日確診數有望探到萬例以下。今日確診個案超過8萬例，他也說猜測可能是因為前幾天有連假效應，看PCR採檢量並無太大變化，主要是快篩陽性經醫師確認的部分有變化，以往六日確診數都會低於平常日，所以前幾天可能沒有被報出來，都集中在週一確診，這部分還可以再觀察，但「趨勢還是在往下走」。