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陳時中極致轉彎！改口「24小時火化是對的」全場炸鍋：翻車了

記者邱晟軒／綜合報導

確診者死亡遺體多數在24小時內被火化，導致許多民眾因此無法見到離世家屬最後一面。面對外界質疑，指揮中心指揮官陳時中近日先是拿出公文，否認有要求24小時快速火化，今（7日）更表示24小時內火化是對的，只是我們沒有明寫。對於陳時中的改口，許多鄉民看傻直批「轉彎的極致表現」、「殯葬業者應該崩潰了」。

中央要求確診者死亡遺體「儘速」火化，至今尚未有明確規範。陳時中今天下午在疫情記者會上回應，「我們不是說24小時內火化的人是錯的，沒有，那是對的，我們希望火化速度快，只是沒有明寫是24小時之內。」

▲▼ 0604確診死亡創新高，殯葬業者。（圖／記者戴上容翻攝）

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▲24小時內火化爭議持續延燒。（圖／記者戴上容翻攝）

消息曝光後，立刻讓批踢踢鄉民炸鍋，紛紛回應「不想道歉不想擔責任」、「殯葬業者應該崩潰了」、「指引在有跟沒有之間，這就叫做自主應變」、「確實是對的...問題是當指揮官為什麼甩鍋？」、「塔綠班大型翻車現場」、「議員在一直打欸，你現在又髮夾彎」。

不少網友傻眼痛批，「笑死！沒明寫是要人家通靈喔」、「基層一定氣爆了才改口，推責真噁心」、「我以為台灣是法治社會，法律都給衛福部解讀就好了」、「第一時間只想甩鍋」、「轉彎了? 所以一堆人在嘴地方要不要出來面對」。

陳時中記者會上強調，實務上各地考量火化場負荷量能，不影響火化場日常工作情形下，都以24小時為原則，「法上沒有規定24小時一定要火化，但要求要能盡速」，地方當然根據排班、火化場使用量能，24小時內處理比較好。

陳時中表示，為避免傳染、確保殯葬人員的安全，建議遺體裝兩層屍袋後，以稀釋漂白水抹拭後不得再打開，不過這也讓家屬瞻仰遺容有遺憾，當然也很不捨，但還是要綜合考慮「它還是有傳染風險在」，既然有規定時間就請大家盡速火化，根據火化場要求24小時處理比較好。

▼陳時中坦言確診遺體「24小時內火化是對的」只是沒明寫，引爆鄉民熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼陳時中坦言確診遺體「24小時內火化是對的」只是沒明寫，引爆鄉民熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼陳時中坦言確診遺體「24小時內火化是對的」只是沒明寫，引爆鄉民熱議。（圖／翻攝PTT）

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