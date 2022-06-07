北市里長國民黨佔50%　她：綠營人選出爐「黃珊珊就不會這麼甜」

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底台北市長選戰形成三腳督局面，副市長黃珊珊、立委蔣萬安參戰、綠營則是衛福部長陳時中呼聲最高。對於黃珊珊目前的高支持度是否攪亂北市一池春水，藍營北市黨部主委黃呂錦茹7日分析，黃珊珊得票率約2成左右，「畢竟她不是柯文哲，政治歷練若與蔣萬安相比，蔣萬安是比較清新、乾淨，且綠營北市長人選若出爐，黃珊珊就不會這麼甜蜜。」

對於北市選情，黃呂錦茹分析，柯文哲在組織民眾黨後，已經不是過往的無黨籍，整個人有很大改變，同時年底也要觀察哪一個政黨市議員的得票率較多，而國民黨目前大約有57.9萬基層鐵票，民進黨則是40.8萬，若民眾黨在台北市無法拿下6席議員，就會很辛苦，且民眾黨有些票源也是從民進黨或是親民黨過來，若以宋楚瑜在總統大選中的得票數來看，則大約是7萬票。

黃呂錦茹指出，加上全台北市共有456名里長，其中有282名是用國民黨籍競選，而民進黨籍的就比較少，代表國民黨基層實力還是很雄厚。

談到北市選戰「三腳督」，黃呂錦茹表示，台北市投票人口約205萬人，若以投票率7成計算，總票數約有140萬，蔣萬安的民調雖起起落落，但憑藉年輕、有活力等優勢應該仍能拿到4成以上選票，且還可以持續提升。

黃呂錦茹表示，但陳時中也不是省油的燈，已經算是個大咖，中央也會給予資源，且近期一直都有把民進黨可能推出的人選來進行民調，結果發現陳時中民調還是最好，所以最後應該就是由陳出線，且陳應該可以拿到3成以上選票，不過再提升的空間則有限。

黃呂錦茹表示，黃珊珊得票率則是約2成左右，「畢竟她不是柯文哲，最近是柯給她很多權力與曝光，政治歷練若與蔣萬安相比，蔣萬安是比較清新、乾淨，也備受期待。且綠營北市長人選若出爐，黃珊珊就不會這麼甜蜜。」