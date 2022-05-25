放寬護病比基層大反彈　國民黨團拋3訴求

▲國民黨團今天舉行「確診人數有黑數，血汗醫護誰來顧？」記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情確診數增加，指揮中心日前要求放寬專責病房護理人力，引基層反彈。國民黨立院黨團25日舉行記者會，呼籲指揮中心盡快推動實施住院整合照護服務計畫，並給予足額健保護理費，提升護理薪資，同時啟動護理人力庫，支援醫療院所執行防疫照護。

國民黨立法院黨團今天舉行「確診人數有黑數，血汗醫護誰來顧？」記者會。黨團書記長萬美玲表示，國內護理師執業率約59.7％，醫護人力長期不足，碰到疫情嚴峻更是雪上加霜，截至今年5月24日為止，已有145萬餘人染疫，是去年的100多倍，但是護理人員人數卻減少，加上指揮中心發函要求調整護病比，讓人匪夷所思。

萬美玲表示，指揮中心主張「醫療能量沒有崩潰，台灣也不缺病床」，難道是把一張張床攤開就算醫療量能？只有病床、沒有人，如何維持醫療量能？很多醫護人員不敢喊累、生病、快篩，不敢成為「醫療崩潰」的原因，甚至有圍觀者把自己的政治利益壓在他們身上，現在中央要求北北基桃專責醫院擴增30%，恐累垮醫護人員，如此病患的權力又在哪裡？呼籲衛福部長陳時中應該正視這個問題。

中華民國護理師護士公會全國聯合會副理事長林綉珠說，醫護人員這兩年繃緊神經，不斷配合政策滾動修正，跟去年相較，今年來住院的都是中重症的病人，家人可能全部確診不能照顧，她舉例，有護理人員從上午7點半到下午2點沒辦法吃飯、喝水、上廁所，只能在專責病房照顧病人，甚至連續上班12小時、沒有休假日都有。

林綉珠提出3個訴求指，第一，針對隔離的病人，應該讓國人日常生活照顧有人來協助，全面推動「住院整合照護服務計畫」，讓護理師不用除了照顧危急的病人以外，還要分身去餵食、換衣服等等；第二，現行護理費才新台幣700多元，應給予足額健保護理費，提升護理薪資；第三，應啟動護理人力庫，支援醫療院所執行防疫照護。