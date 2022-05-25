快訊／北市5月底公布紓困計畫　「減租一定有」9大項目盤點中

▲國民黨台北市議員王鴻薇25日舉辦「疫情重創經濟！無薪假暴增 北市府竟0紓困」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，台北市各商圈、餐飲業人流大幅降低，「災情」不亞於去年三級警戒，台北市議員王鴻薇表示，台北市政府2021年洋洋灑灑9項紓困，但今年卻沒看到新紓困措施。台北市財政局副局長沈榮銘表示，會以去年9大紓困做盤整檢討，預計5月底提出，適用時間則追溯至5月1日開始。

國民黨台北市議員王鴻薇、陳炳甫、徐弘庭、闕枚莎、吳志剛25日上午召開記者會，陳炳甫表示，已經有很多市場及商圈向他反映，受疫情影響嚴重影響生意，亟須政府重視紓困，去年政府有提供延稅，補助，貸款等多項補助，今年卻沒有新的紓困方案。

徐弘庭指出，景氣狀況也反映在交通，疫情爆發後3月到5月台北捷運平均日運量接近腰斬；5月公車日運量僅67.5萬人次，較今年疫情爆發前減少超過40萬人次。王鴻薇提及，不少民眾慘放「無薪假」或「被離職」，2021年4月減少工時人數723人次、5月份1493人次，而今年4月份未審核已經有2283人次、5月份半個月就1214人次，兩個月恐都將近要2至3倍成長，商家沒生意，倒楣的就是勞工。

闕枚莎也說，今年並沒有比去年好，北市府許多紓困政策都還在觀望，好像沒有升三級，政府就不作為，但包括降稅、延稅、降租、減租、免租、優惠、補貼、企業貸款、就業輔導，都應該盡早確定如何續行或新增紓困辦法。吳志剛則說，以去年的延稅為例，2021年房屋稅和所得稅延至今年6月底，但今年房屋稅和所得稅都開始繳納，沒有新的延稅方案，受災商家及企業一次要繳兩年的稅，根本是雪上加霜。

對此，台北市財政局副局長沈榮銘回應，去年有提出9大紓困措施，今年由財政局負責統整各機關紓困方案，完成統整與彙整後會再和台北市長柯文哲報告。

據了解，台北市副市長黃珊珊24日已有和財政局開會討論紓困措施，關於具體內容為何？沈榮銘表示，基本會以2021年9大紓困為基底做盤整檢討，像是去年「減租」部分，今年一定會有，而延稅、降稅也有持續進行，但需要彙整各單位措施，並經過意見討論，以及向柯文哲報告後才能有總整，預計會在5月底提出，時間則追溯至5月1日開始適用。

▼台北市政府2021年因應新冠疫情，提出9大紓困措施。（圖／台北市政府提供）