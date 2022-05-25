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藍委要提高農保補助　綠委：要是變國民黨執政對農民比較差怎辦？

▲▼ 水稻,稻子。（圖／記者許展溢攝）

▲藍委認為農保第6年起應取消上限60％補助。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

立法院經濟財政聯席會今（25日）繼續審查委員曾銘宗等19人擬具「農業保險法第十條條文修正草案」案。國民黨認為現行農保僵化，5年內補助上限75％，第6年後降到上限60％，應授權主關機關「定期檢討、調整」，拿掉「上限」。民進黨提到，施行才1年半，要是哪天換國民黨執政，對農民不好，又調到比60%更低怎麼辦？讓藍委大為不滿直說，綠委只是不想把功勞做給國民黨。

現行條文該法施行後5年內，以75%為上限，施行第6年起，以60%為上限，但屬於強制投保者，不在此限。藍委曾銘宗說，應將「上限」拿掉，授權農委會訂定才有助於農保推動，也就是第6年後補助最高還是能到75%。

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綠委陳明文表示，不支持農保不明確的修法，若條文文字變成「主管機關應考量農業發展需要定期檢討調整」，現在是民進黨執政，可能對農民好，所以60%保持得住，「要是有一天變國民黨執政，對農民比較差，又調得比60%低怎麼辦？」，所以未來補助費用還是要明訂一個數字。

▲▼立院審查「農業保險法第十條條文修正草案」案。（圖／記者許展溢攝）

▲邱議瑩認為，曾銘宗的談話會在網路上流傳，讓民進黨被指責。（圖／記者許展溢攝）

曾銘宗則要農民睜大眼睛檢視綠委們的發言，因口口聲聲說要支持農民的卻跳出來反對，這種理由不成立，提案要是民進黨提的，可能馬上或半夜就通過了，明明為農民好的事情，保費提高到75%，對比農委會超過1500億經費來看，比例非常低，所有發言都有錄影，全國農民可以仔細看。

綠委邱議瑩表示，一直教育農民投保重要性，目前才施行一年半，應運作5年，等成熟再做調整較周延，100%不認同曾銘宗這番話，好像一直嗆聲、一直從台北看農民，質疑加碼是好的？應讓農民接收正確保險觀念，不是政府不斷的不斷的補助，對農民不是好事。

邱議瑩說，怎樣對農業好大家有不同看法，但不要用政黨去劃分，曾銘宗那段談話，相信不用多久會在網路上一直流傳說「民進黨號稱最顧農民，其實是在反對法案」，或許今天下午或明天就會在網路上，傳這影片攻擊民進黨。

▲▼立法院經濟委會 農委會主委陳吉仲堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲說，現在農保覆蓋率跟日本比已在急起直追。（圖／記者屠惠剛攝）

藍委謝衣鳳指出，今天條文討論是希望讓農委會提高農保、年金覆蓋率，朝野都有共識，大家都很清楚條文，是可馬上送出並三讀，農委會算過維持75%上限，對整體負擔增加不大，農委會都沒意見了，朝野應馬上出去，但「可能不想給國民黨的提案過吧」、「相信民進黨只是不想把功勞做給國民黨」。謝衣鳳也不認同陳明文說法強調，今天是要提高底線，為何不同意，現在做主的還是民進黨的農委會啊。

農委會主委陳吉仲說，版本訂定要求2年後，在今年底檢討，其中最重要為覆蓋率，若執行不到，保費是否調整就有空間，但現在覆蓋率沒有不好，2年內要求20%，去年底已達25%，預計今年會超過40%，日本施行很久也才5、60%，現在台灣急起直追。此案最後保留出委員會到院會協商。

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