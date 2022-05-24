迎戰張善政？　林智堅傳點頭選桃園

▲新竹市長林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

年底大選將至，藍營為桃園首長候選人議題鬧得沸沸揚揚，近期才確定由前行政院長張善政空降參選，而綠營部分有意競逐者眾，也傳出新竹市長林智堅在與桃園市長鄭文燦數度懇談後，答應只要新竹市找到好的接班人，就願意到桃園參選，對於報導，民進黨則回應，目前相關縣市長提名作業並未有任何新進度，鄭文燦與林智堅目前都以防疫為優先，這也是民進黨政府目前最重要的工作。

綠營有意參選桃園市長者眾，包含立委鄭運鵬、前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾等，鄭文燦日前也表示，依照規劃，民進黨選對會將在6月討論人選，一定會推出最好最強的候選人。

根據《鏡新聞》報導，鄭文燦最近積極與林智堅懇談，黨籍立委鄭運鵬也在場，林智堅開出，只要新竹市找到好的接班人，他就願意到桃園參選。

對於《鏡新聞》報導「林智堅點頭選桃園 迎戰張善政」，民進黨發言人黃世杰則表示，現階段國人最關心的就是疫情的變化，桃園市長鄭文燦與新竹市長林智堅目前都以防疫為優先，這也是民進黨政府目前最重要的工作。

黃世杰表示，國民黨提名張善政是國民黨的家務事，民進黨目前相關縣市長提名作業並未有任何新進度，更遑論什麼點頭參選，相關報導前應先行查證，也避免影響縣市長防疫工作。