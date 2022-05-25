6童染疫亡！　國民黨3建議轟指揮中心：對幼兒染疫「應對遲緩」

▲國民黨召開「蔡政府嚴重低估Omicron的殺傷力，應正視染疫兒童醫療亂象，成立專責窗口協助家長」記者會。（圖／國民黨提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

近期多起染疫兒童重症與死亡案例引起家長恐慌，國民黨25日召開記者會指出，中央雖有列出兒童重症前驅症狀呼籲家長注意，但內容不符實際需求。因此提出三點呼籲，適度簡化染疫幼童的送醫過程及住院條件；增兒童專責病床，設法解決當前兒童醫護人力短缺問題；提高一線醫護人員對於染疫兒童中重症病徵敏感度，避免延誤染疫兒童就醫。

這波疫情中，已累計14例孩童染疫重症，10歲以下孩童更出現6位死亡案例，且其中5位與兒童腦炎有關，讓許多家長大感恐慌，更有醫界指Omicron的住院死亡率高達流感的7倍，加上幼童染疫無藥可用，未滿5歲幼童也不能打疫苗預防，都讓家有幼兒的父母們擔憂不已。

國民黨指出，日本染疫兒童死亡率是百萬分之5.5；南韓未滿10歲兒童染疫死亡率約百萬分之8.6；新加坡零死亡；臺灣目前兒童染疫約12萬人，就有6位死亡案例，死亡率約10萬分之5，相較鄰近國家，我國兒童染疫死亡率實在過高；另鄰近的香港在今年2月疫情最嚴峻期間，有超過1000位住院染疫兒童，共4人死亡、其中2人因合併腦炎死亡。台灣目前則已經出現5位過世確診兒童都有腦炎表現，亦為一大警訊。

國民黨提到，疫情指揮中心列出8個需要家長特別注意的重症前驅症狀，兒童若出現包括體溫超過41度、持續昏睡、持續嘔吐、抽搐、意識不佳、 持續頭痛、肌躍式的抽搐、步態不穩等病徵，請家長自行或由親友緊急送醫或打119，但許多家長面對小孩染疫後諸多不適，實在無法等到出現這些嚴重病徵才送醫，呼籲指揮中心應簡化染疫幼童的送醫過程及住院條件，並提供更明確的指引，減低家長的不安。

國民黨也說，從先前的兒童重症轉院找不到病床而不治的案例，到近日的多起兒童急性腦炎過世案例，都令人質疑指揮中心是否疏忽了染疫幼兒的醫療？國民黨批中央，指揮中心雖已表示將增加兒童專責加護病床，但這期間已有4位兒童染疫過世，如此遲緩的應對，令人懷疑難道一定要有兒童亡故的悲劇，政府才會有動作？

國民黨呼籲，政府應立即成立專責、專人窗口，讓家長在兒童出現嚴重不適症狀後，第一時間能獲得協助，讓每個中重症以上的孩子都能受到醫療全力的照護。