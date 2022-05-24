朱立倫稱提名張善政讓綠營大亂　他困惑：拿刀刺自己再問對方怕不怕？

▲國民黨主席朱立倫提名張善政參選桃園市長。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫23日稱徵召前行政院長張善政參選桃園市長後，民進黨陣腳大亂、綠營朋友全家都投張善政。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，看到朱立倫、張善政的說法，自己內心有點混亂，「民進黨看著國民黨的情況，比較像是藍營拿刀刺自己的腳，再問對方怕不怕。」

黃暐瀚指出，聽到國民黨主席朱立倫說，提名張善政選桃園市長，讓民進黨「陣腳大亂」，我的內心「有點混亂」，「是民進黨陣腳大亂嗎？我怎麼看來看去，都是國民黨自己在亂？」

桃園首長選戰提名之亂讓國民黨烏煙瘴氣，最後更排除在地立委呂玉玲、萬美玲等，還有早早表態參選的北市議員羅智強，選擇讓前行政院長張善政空降，也讓地方炸鍋，張善政原擬今天上午11點，抵市議會拜會邱奕勝議長爭取支持，議長室則以「大家來市議會拜會議長，都會事先安排，這是尊重議會，張院長方面如以臨時拜會，且議長正在主持市政總質詢，時間上很不巧」婉拒，將另外安排時間會面。

黃暐瀚表示，邱奕勝退群，搬離市黨部，電話接不上，人也見不著。自己中午的直播才剛開完，居然張善政對媒體公告的「11:00桃園市議會拜會邱奕勝議長行程」竟又中斷告吹？邱奕勝不滿張善政「約都沒約」（應該是看到邱奕勝有議會主持行程），就直接發媒體採通，說要去議會見議長。

黃暐瀚透露，議長這頭感覺不被尊重，跟媒體嗆聲：「沒需要做到這樣吧」？不願相見，人都已經上車飛奔桃園到一半的張善政，只好取消行程，掉頭再回台北智庫，「這不只陣腳大亂啊！這是連行程都大亂了。」