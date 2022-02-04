　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「開卷頭香禮」添好運　新北市圖邀「書書虎虎」過好年

▲「開卷頭香禮」添好運 新北市圖邀「書書虎虎」過好年。（圖／新北市立圖書館提供）

▲「開卷頭香禮」添好運，新北市圖邀「書書虎虎」過好年。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館「喜『閱』迎春！好運攏虎你」閱讀迎新春活動，將於大年初四開跑，大年初四開館只要到新北市任一圖書分館借閱5本書，便可以獲得新春限定的「愛閱福袋」，全市限量1000份。另外，搶頭香借書的讀者，還可以加碼獲得「開卷頭香禮」，讓民眾開春閱讀好彩頭，好運又虎氣。

新春期間，很多人都會到廟宇拜拜祈求平安順利，中和分館與三重分館分別與當地知名的烘爐地南山福德宮以及三重先嗇宮合作，準備了發財金與開運金將送給新春到館借書的讀者，2月4日大年初四起，只要到中和分館與三重區分館借閱10本書，便可以免費索取發財金與開運金，邀民眾新春讀好書添好運。

▲「開卷頭香禮」添好運 新北市圖邀「書書虎虎」過好年。（圖／新北市立圖書館提供）

▲中和分館初四借書送發財金。

新北市百年歷史建築五股守讓堂特別推出年味十足的《吼你旺》新春系列活動，規劃了包括「吼你神氣」、「吼你心花開」、「吼你好吉利」等活動，還可以集點兌換「福虎」新春福袋，邀大家過年期間到五股守讓堂走春，感受傳統春節熱鬧歡慶的氣氛，也把新春祝福帶回家。

五股守讓堂《吼你旺》新春系列活動，2月4日大年初四「吼你神氣」將帶大小朋友手作專屬的老虎香包，逛展還可以集點兌換福虎袋；2月5日大年初五「吼你心花開」與「吼你好吉利」，體驗剪窗花以及DIY大吉大利春聯掛飾。另外還有春節電影院，2月4日將播放「航海王：奪寶爭霸戰」、2月6日「節氣好生活」、以及「星際大戰：天行者的崛起」，免費賀歲電影陪大家過新春。

▲「開卷頭香禮」添好運 新北市圖邀「書書虎虎」過好年。（圖／新北市立圖書館提供）

▲蘆洲集賢分館「手創空間」邀大家自製福虎紅包袋與新春賀卡。

甫於日前啟用的蘆洲集賢分館「手創空間」，則邀請民眾新春到圖書玩創意手作，運用虎年限定的印章與紙膠帶，自製「福虎迎春」紅包袋與新春賀卡，讓紅包袋更有手作溫度。111年2月4日至年2月15日，只要到集賢分館借閱10本書，同時預約手作體驗區，打卡拍照，即可換限量知名手作老師肥確幸手刻福虎橡皮章一份。

新北市立圖書館長王錦華表示，歡迎民眾過年到圖書館書香行春，新的一年從閱讀開始，讓生活如虎添翼。利用新春期間吸收新知識，讓生活更充實，也希望愛書人拿到喜閱福袋沾喜氣，讀好書，過好年，豐富心靈養份，將好運福氣帶回家。春節相關活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868。

▲「開卷頭香禮」添好運 新北市圖邀「書書虎虎」過好年。（圖／新北市立圖書館提供）

▲五股守讓堂帶小朋友手作老虎香包「吼你神氣」。

▲「開卷頭香禮」添好運 新北市圖邀「書書虎虎」過好年。（圖／新北市立圖書館提供）

▲五股守讓堂邀大家新春來體驗剪窗花。

【更多新聞】

大年初二慰勉基隆港務消防隊　蔡英文：持續強化防救災能量

愛心不打烊！基隆市府關懷街友開闢熱食站　春節提供免費三餐

春節到基隆海派浪漫遊　消費滿500元送城市限定好禮

法鼓山首次線上除夕夜撞鐘　108響祈福世界身心平安

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

ET快訊
妻傳訊：女鬼陪睡讓你爽歪歪　人夫崩潰分居5年求離婚
鄰居娃清晨5點開始哭！他「聽整天」失眠：超後悔
快訊／拜登證實：美軍行動擊斃「ISIS首腦」
常被遠光燈閃瞎！他怒「明明有AUTO模式」爆共鳴
初四撞立春！「15大地雷禁忌」不要踩　第1點最容易犯
泫雅無名指被套牢！曖昧甜喊「當然是Yes」　網狂恭喜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／西螺福興宮抽出國運籤中上籤　壬寅年：第三十三籤己巳

「開卷頭香禮」添好運　新北市圖邀「書書虎虎」過好年

年節出遊好選擇　新北休閒農遊體驗生活探索樂趣

年節兒童放電好去處　新北特色共融遊戲場啟用增3座

紫南宮防疫停發錢母！信眾「捐血就能拿」　滿500CC送金銀一套

台南無黨籍議員不顧防疫禁令　大年初三宮廟發紅包

台中潭秀國中新年快閃活動　促進學區良好互動

苗栗首座社會住宅105戶拼2025完工　粗估租金萬元有找

新春加碼！　桃園市圖新總館場域名稱命名延至7日

國小童每天燒熱水給家人洗澡　基金會頒孝行獎還送熱水器

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

女子闖紅燈對向警察亮燈追　騎士見「現世報」笑喊：水啦！

「穿中國隊隊服」黃郁婷道歉　體育署：不會取消資格

過年虎爺真顯靈！　孩呆看「祖先牌上神像」笑噴千人：今年牠最大

桃園本土+7！物流群聚再延燒 鄭文燦公布公司名稱

快訊／西螺福興宮抽出國運籤中上籤　壬寅年：第三十三籤己巳

「開卷頭香禮」添好運　新北市圖邀「書書虎虎」過好年

年節出遊好選擇　新北休閒農遊體驗生活探索樂趣

年節兒童放電好去處　新北特色共融遊戲場啟用增3座

紫南宮防疫停發錢母！信眾「捐血就能拿」　滿500CC送金銀一套

台南無黨籍議員不顧防疫禁令　大年初三宮廟發紅包

台中潭秀國中新年快閃活動　促進學區良好互動

苗栗首座社會住宅105戶拼2025完工　粗估租金萬元有找

新春加碼！　桃園市圖新總館場域名稱命名延至7日

國小童每天燒熱水給家人洗澡　基金會頒孝行獎還送熱水器

負債現任PK小康前任！妹子猶豫「該吃回頭草嗎」　網風向一面倒

大甲鎮瀾宮「國運籤」出爐！專家：「中上籤」活水經濟年

工作能力和經歷平平憑什麼錢途大開　高人指點後收入比原先增2.5倍

黃郁婷冬奧開幕式掌旗　前外交官「建議撤換」：別讓中共看笑話

兄弟一盤好菜！奪冠關鍵是什麼　助總：把日常放到球場

「6樣美妝」新手先別買！亮片眼影失手就俗氣、超夯眉毛印章上榜

車輪餅最頂口味？老饕認證「這1味」狠甩其他幾條街：萬年不敗

40歲男月薪50K「存款+股票1400萬」　推不買房3優點

《紐約時報》：美若制裁俄羅斯　普丁將求助中國

快訊／西螺福興宮抽出國運籤中上籤　壬寅年：第三十三籤己巳

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

地方熱門新聞

信眾想要紫南宮錢母　捐血就會送

西螺福興宮抽出國運籤中上籤

快訊／桃園物流公司+7　染疫足跡「平價服飾店、水族館、超商」

桃園發數位紅包888元市民登錄抽

台南議員不顧防疫　初三宮廟發紅包

白沙屯媽祖「四季籤」　籤詩深夜出爐

確診新北國中生台中2日遊　急召42人採檢結果出爐

大園仁壽宮2022國運籤出爐　是首癸亥籤

全台唯一外籍廟婆　羅美智認證：住在台灣很安全

3.5億超跑霸氣迎娶！車友逼哭新娘

新北特色共融遊戲場啟用增3座

春節連假　桃園路邊停車7天暫停收費

新北家族自駕遊澎湖　自撞7人傷

春節防疫台南行春哪裡去？

更多熱門

相關新聞

新北休閒農遊體驗生活樂趣

新北休閒農遊體驗生活樂趣

年節期間迫不及待帶著親朋好友走春嗎？新北市內有多家合法經營的休閒農場及特色景點，非常適合闔家大小旅遊休憩。新北市農業局特別介紹三芝、三峽、金山及淡水的休閒農場及特色農莊，歡迎民眾把握春節連假，到農場欣賞自然生態環境及體驗農家生活樂趣。

新北特色共融遊戲場啟用增3座

新北特色共融遊戲場啟用增3座

新北60多歲男解隔前確診　接觸史多在高雄「轉列高雄個案」

新北60多歲男解隔前確診　接觸史多在高雄「轉列高雄個案」

新北今＋0　侯友宜：持續衝第三劑覆蓋率

新北今＋0　侯友宜：持續衝第三劑覆蓋率

如濕如畫生態秘境　新北田寮洋和諧共生

如濕如畫生態秘境　新北田寮洋和諧共生

關鍵字：

新北圖書館借書

讀者迴響

熱門新聞

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

初四撞立春！　15禁忌勿踩

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

「醫界王陽明」恢單2年爆求婚成功！　新歡身份曝光

李芷婷參賽《全明星》爆哭掉髮　遭洗版「退賽」霸氣回應了！

爸每月給1.8萬！男吐絕望心聲

韓網超準「手機幾%充電」心理測驗

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

蕭敬騰登春晚被罵「只有這天王沒事」！

嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！吃完1晚能戰10女

泫雅無名指被套牢！　曖昧甜喊「當然是Yes」

最貴3款刮刮樂大揭密！　「真正賺錢機率」最高僅19%

男友襯衫接客！檳榔西施「清純戀愛臉」20秒片讓網瘋了

鄰居娃狂哭！他聽整天失眠怒：後悔

更多

最夯影音

更多
累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面