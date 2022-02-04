▲「開卷頭香禮」添好運，新北市圖邀「書書虎虎」過好年。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館「喜『閱』迎春！好運攏虎你」閱讀迎新春活動，將於大年初四開跑，大年初四開館只要到新北市任一圖書分館借閱5本書，便可以獲得新春限定的「愛閱福袋」，全市限量1000份。另外，搶頭香借書的讀者，還可以加碼獲得「開卷頭香禮」，讓民眾開春閱讀好彩頭，好運又虎氣。

新春期間，很多人都會到廟宇拜拜祈求平安順利，中和分館與三重分館分別與當地知名的烘爐地南山福德宮以及三重先嗇宮合作，準備了發財金與開運金將送給新春到館借書的讀者，2月4日大年初四起，只要到中和分館與三重區分館借閱10本書，便可以免費索取發財金與開運金，邀民眾新春讀好書添好運。

▲中和分館初四借書送發財金。

新北市百年歷史建築五股守讓堂特別推出年味十足的《吼你旺》新春系列活動，規劃了包括「吼你神氣」、「吼你心花開」、「吼你好吉利」等活動，還可以集點兌換「福虎」新春福袋，邀大家過年期間到五股守讓堂走春，感受傳統春節熱鬧歡慶的氣氛，也把新春祝福帶回家。

五股守讓堂《吼你旺》新春系列活動，2月4日大年初四「吼你神氣」將帶大小朋友手作專屬的老虎香包，逛展還可以集點兌換福虎袋；2月5日大年初五「吼你心花開」與「吼你好吉利」，體驗剪窗花以及DIY大吉大利春聯掛飾。另外還有春節電影院，2月4日將播放「航海王：奪寶爭霸戰」、2月6日「節氣好生活」、以及「星際大戰：天行者的崛起」，免費賀歲電影陪大家過新春。

▲蘆洲集賢分館「手創空間」邀大家自製福虎紅包袋與新春賀卡。

甫於日前啟用的蘆洲集賢分館「手創空間」，則邀請民眾新春到圖書玩創意手作，運用虎年限定的印章與紙膠帶，自製「福虎迎春」紅包袋與新春賀卡，讓紅包袋更有手作溫度。111年2月4日至年2月15日，只要到集賢分館借閱10本書，同時預約手作體驗區，打卡拍照，即可換限量知名手作老師肥確幸手刻福虎橡皮章一份。

新北市立圖書館長王錦華表示，歡迎民眾過年到圖書館書香行春，新的一年從閱讀開始，讓生活如虎添翼。利用新春期間吸收新知識，讓生活更充實，也希望愛書人拿到喜閱福袋沾喜氣，讀好書，過好年，豐富心靈養份，將好運福氣帶回家。春節相關活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868。

▲五股守讓堂帶小朋友手作老虎香包「吼你神氣」。

▲五股守讓堂邀大家新春來體驗剪窗花。

【更多新聞】

大年初二慰勉基隆港務消防隊 蔡英文：持續強化防救災能量

愛心不打烊！基隆市府關懷街友開闢熱食站 春節提供免費三餐

春節到基隆海派浪漫遊 消費滿500元送城市限定好禮

法鼓山首次線上除夕夜撞鐘 108響祈福世界身心平安