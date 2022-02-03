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年節出遊好選擇　新北休閒農遊體驗生活樂趣

▲年節出遊好選擇 新北休閒農遊體驗生活樂趣。（圖／新北市農業局提供）

▲遠足農場「小農夫體驗營」，讓孩子親自體驗農務，培養探索樂趣。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

年節期間迫不及待帶著親朋好友走春嗎？新北市內有多家合法經營的休閒農場及特色景點，非常適合闔家大小旅遊休憩。新北市農業局特別介紹三芝、三峽、金山及淡水的休閒農場及特色農莊，歡迎民眾把握春節連假，到農場欣賞自然生態環境及體驗農家生活樂趣。

年節適逢白蘿蔔的產期，民眾可預約三芝到「蕃婆林休閒農場」體驗拔蘿蔔及採收當季蔬果，是最好的食農教育體驗，讓小朋友學習「從產地到餐桌」的食農理念。農場生產的白蘿蔔取得產銷履歷認證，採收後的新鮮蘿蔔可做成醃蘿蔔或是炊蘿蔔糕，讓大小朋友玩得開心也吃得開心，為新春拔得好彩頭。

▲年節出遊好選擇 新北休閒農遊體驗生活樂趣。（圖／新北市農業局提供）

▲阿三哥農莊於春節期間，推出年糕及拔蘿蔔等農事體驗活動。

位於三峽群山中的「熊空森林休閒農場」，是北部知名的賞櫻景點，歡迎帶著家人親友一同走春。園區內的山櫻花、富士櫻、吉野櫻、八重櫻滿山遍野、美不勝收，漫步在櫻花秘境，讓美景療癒心靈，也可以走進柳杉林區吸收芬多精、享受一場森林浴。熊空森林休閒農場有著臺灣農林公司從日據時期傳承至今的有機茶園，以最純淨天然的方式耕作，無施放化學肥料，手採茶菁製作的碧螺春及紅茶各具滋味，是優質的伴手禮選擇，園內整齊綠意的茶園讓遊客得以暫時遠離都市的塵囂。

北海岸金山的「遠足生態農場」，園區遼闊，設有農耕體驗區、焢窯烤肉區、咖啡廳、DIY體驗區、戲水池、大草坪等，有小朋友的民眾可預約「小農夫體驗營」活動，讓孩子親自體驗農務，培養探索樂趣，從認識香草、地瓜、種植有機蔬菜，與農場內可愛動物互動，例如蛋雞、土鵝、羊、兔子，還有現烤咕咕雞蛋糕。另外，每年約有300隻臺灣葉鼻蝠飛進農場繁殖及孕哺下一代，園區也設置了蝙蝠生態館介紹蝙蝠知識，並搭配即時攝影解說，讓民眾更加認識農民的除蟲好幫手─蝙蝠。

▲年節出遊好選擇 新北休閒農遊體驗生活樂趣。（圖／新北市農業局提供）

▲阿三哥農莊於春節期間，推出年糕及拔蘿蔔等農事體驗活動。

距離淡水捷運站約10分鐘車程的「阿三哥農莊」，春節期間提供拔蘿蔔、磨米、手作蘿蔔糕及搗年糕的DIY活動，非常適合親子體驗農事及手作樂趣。另外2月櫻花季，農莊鄰近的滬尾櫻花大道更是賞櫻打卡的好地點。農莊內還有提供在地鄉土料理，以自家的茶籽油為特色開發無菜單料理，招牌如茶油雞、茶油煎麵線、手炒油飯等。農莊內生態豐富，有茶花、相思樹、油桐等，隨四季呈現不同景色。另外，園主還保留一座在地保存最完整、早期燒製木炭用的木炭窯，可提供參觀及戶外教學解說。

農業局長李玟表示，新北市目前共有17家休閒農場，分佈於淡水、三芝、石門、金山、五股、雙溪、三峽等區，每家農場都各有特色，相關資訊可上「農業易遊網」網站查詢，歡迎市民朋友過年期間到新北市的休閒農場旅遊休憩，農業局在此也籲請民眾外出遊玩務必戴上口罩、配合量測體溫、落實實名制，並保持社交安全距離，做好防疫措施，開心出門，平安回家。

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