記者郭世賢／新北報導

法鼓山連續16年舉辦的除夕撞鐘祈福法會，1月31日晚間9點採全程線上直播方式，串聯全球悲心善願。大年初一凌晨時分，由法鼓山方丈和尚果暉法師帶領僧團代表，圓滿108響法華鐘聲，並與螢幕前的大眾共同合十祈願「發大菩提心，利人即利己；學菩薩萬行，福慧滿人間」。

▲法鼓山首次線上除夕夜撞鐘，108響祈福世界身心平安。（圖／法鼓山提供，下同）

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除夕撞鐘首度邀請歌手齊豫於鐘樓獻唱，以空靈的天籟美聲，帶來《Morning Has Broken》等3首歌曲，其中《送別》、《春有百花秋有月》，分別為弘一大師與宋朝慧開禪師作詞，鼓勵大眾用正面感恩態度面對生命各種境遇，凡事懂得轉念、往好處想，就能「日日是好日」、「時時是好時」。

法鼓山2022年的社會關懷主題是「大菩提心」， 方丈和尚引用創辦人聖嚴法師的話，鼓勵大眾用菩提心來化解自我、成就他人與成就社會大眾。方丈和尚果暉法師指出，所謂大菩提心，就是知恩報恩為先，利人便是利己。大菩提心是一種動能、動力，來鼓勵我們學習諸佛菩薩的大慈悲，大智慧，用大慈悲來利益他人，用大智慧來消融自我。

▲▼法鼓山除夕撞鐘首度邀請歌手齊豫於鐘樓獻唱。

「慈悲沒有敵人，智慧不起煩惱，是我們當今世界非常需要的。」方丈和尚果暉法師分享，慈悲就是以同理心、包容心、平等心，來化解種種衝突、對立，智慧就是當遇到困境、瓶頸，以「面對它、接受它、處理它、放下它」，來解決任何問題。

每一聲法華鐘聲，都代表整體佛法的祝福，眾人的善願與鐘聲共鳴交會，為世界傳遞安心力量。新冠疫情期間，果暉法師也特別感恩公部門、社會大眾共同努力，特別是醫護人員辛苦付出，讓我們台灣成為最安全的地方之一；並祈願在諸佛菩薩、護法龍天護佑下，讓疫情早日消除結束。

▲法鼓山2022年的社會關懷主題是「大菩提心」。



臉書熱情湧入近4600則以上留言，觀看直播的李璧璧分享，「真的不自覺地感動流淚，一切都好不容易，願未來每一位安好」。張凱琳虔誠祝願，盼已故父親、爺爺與好友，離苦得樂，可以跟菩薩修行。Austin Lin說，祈願新冠疫情早日平息，十方法界眾生遠離佈畏驚恐，得安心自在。

大年初一至初五，法鼓山歡迎民眾可至全臺各分支道場走春迎新，或線上參與法會祈福，籲請大眾一起合作遵守政府防疫規範，詳情可上新春活動專區「2022法鼓山各地春節活動」查詢。

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