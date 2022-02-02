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春節到基隆海派浪漫遊　消費滿500元送城市限定好禮

▲春節到基隆海派浪漫遊 消費滿500元送城市限定好禮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲春節到基隆海派浪漫遊，消費滿500元送城市限定好禮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

春節9天連假，基隆市政府為吸引遊客消費，自即日起至2月28日止，凡遊客憑於海派浪漫GO SHOPPING合作店家累積消費滿500元發票，即可免費向店家兌換精美好禮1份，每份包含基隆全新城市品牌Logo K帆布提袋、2022年精美筆記本、城市品牌明信片及新春賀卡，數量有限，換完為止。

林右昌表示，基隆市配合中央推出五倍券及加碼券振興經濟方案，包括：「基隆半價住」、「基隆 8 折購」及「基隆買一送一」等加碼方案，只要持五倍券到基隆觀光消費，食、宿、遊、購都有好康；此次更於春節期間加碼贈送基隆城市限定精美好禮，限時限量、只送不賣。

▲春節到基隆海派浪漫遊 消費滿500元送城市限定好禮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆全新城市品牌Logo K帆布提袋、2022年精美筆記本、城市品牌明信片及新春賀卡。

觀銷處長曾姿雯表示，此次配合海派浪漫GO SHOPPING店家推出基隆市「春節限定好禮」的精美好禮，包括了Logo K帆布提袋、精美筆記本、新春賀卡及品牌明信片，只要累積消費500元，就可以免費兌換，數量有限，機會難得，敬請把握。

曾姿雯說，民眾於春節期間來基隆遊玩，也要特別留意各遊憩點的營業時間：和平島公園1月31日休園，其餘營業時間為上午8點至下午6點；情人湖旅遊資訊站服務時間為上午9點至下午5點；汫水澳、湖海灣為開放式空間無時間限制；國立海洋科技博物館1月31日休館，2月1日至2月6日營業時間為上午9點至下午5點，期間還有北火熊快閃發紅包、實境解謎、虎年彩繪創意燈籠等特別活動。

▲春節到基隆海派浪漫遊 消費滿500元送城市限定好禮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲隆潮境公園海邊巨大飛天掃帚。

陽明海洋文化藝術館1月31日、2月1日休館，2月2日至2月6日營業時間上午9點至下午5點；一太e衛浴觀光工廠1月29日至2月6日均休園；太平青鳥書店自1月31日至2月4日公休，2月5日恢復正常營業；誠品期間限定書店（要塞司令官邸及校官眷舍）1月31日公休，2月4日至2月6日營業時間為上午10點至下午6點，詳情可上各遊憩場域官方網站查詢。

林右昌呼籲，春節期間民眾來到基隆「溫柔友善地消費及出遊」，仍需配合中央防疫措施規定，佩戴口罩、勤洗手消毒、量測體溫並配合實聯制，保持社交距離，落實各項防疫作為，以維自身及周邊民眾之安全。

海派浪漫｜基隆 Go Shopping：https://event.welcometw.com/event/2021keelung

▲春節到基隆海派浪漫遊 消費滿500元送城市限定好禮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲春節到基隆海派浪漫遊 消費滿500元送城市限定好禮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲春節到基隆海派浪漫遊 消費滿500元送城市限定好禮。（圖／記者郭世賢翻攝）

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