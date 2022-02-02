大年初二慰勉基隆港務消防隊　蔡英文：持續強化防救災能量

▲總統蔡英文春節慰勉基隆港務消防隊。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今天大年初二，總統蔡英文上午一早抵達基隆港務消防隊，為留守隊員致贈加菜金，感謝同仁在第一線執行防救災任務，維持港務活動順利進行、守護民眾安全。蔡總統表示，大年初二看到隊員仍穿戴整齊以公務為重，感到非常感激，「大家在第一線打拚，政府持續強化防救災能量。」

蔡英文表示，這兩年由於疫情的因素，基隆港跟台北港的貨運裝卸量大幅提升，蘇澳港也因為北宜高的開通越來越蓬勃，消防安全更顯重要，因此她特別在新年期間來為大家加油打氣，感謝大家在國家門戶執行防救災勤務，守護民眾安全，政府也會持續加強防救災的能量，給同仁更多的支持。

蔡英文強調，這幾年由於林右昌市長的努力，再加上蔡適應委員在中央的積極爭取支援，基隆港已經開始全新的面貌，相信會帶領大基隆的轉型；北部的基隆港，以及包括台北港甚至蘇澳港都會扮演更重要的角色，她特別向所有辛苦的同仁表達敬意與謝意，並祝福大家新年快樂。

消防署表示，消防同仁處理救災、救護工作同時，政府持續投入經費增加人力、汰換老舊的設備、採購先進器材提升救災能量，農曆春節是國人重視傳統節日，更是全家團圓時光，春節期間犧牲假期堅守崗位之全國消防及防救災人員，總統表達十二萬分感謝。

內政部長徐國勇、消防署長蕭煥章、基隆市長林右昌、立法委員蔡適應等亦出席是項活動。

▲總統蔡英文致贈水果禮盒，基隆港務消防隊長戴國仰代表受贈。

▲總統蔡英文致贈加菜金，基隆港務消防隊長戴國仰代表受贈。

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