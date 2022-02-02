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愛心不打烊！基隆市府關懷街友開闢熱食站　春節提供免費三餐

▲愛心不打烊！基隆市府關懷街友開闢熱食站　春節提供免費三餐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲愛心不打烊！基隆市府關懷街友開闢熱食站，春節提供免費三餐。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

春節期間，為照顧辛苦在街頭生活的無家者，基隆市政府啟動「111年春節加強關懷弱勢實施計畫」，其中特別與超商等民間單位合作提供熱食，並排定值班人員，讓無家者服務在春節期間不間斷。

社會處表示，為使春節期間無家者能接受適當的照顧，於春節前即加強街頭訪視及關懷服務，並優先勸導無家者接受安置服務，對於不願接受收容者，也給予禦寒衣物、睡袋、泡麵等，以維護無家者基本生存權益。

鑑於近來疫情持續升溫，社會處也特別向每位無家者宣導做好個人衛生習慣並給予口罩等防疫物資，避免無家者成為防疫破口；春節期間社會處則設有緊急聯繫窗口，一線值勤人員如發現有安置需求之無家者將由輪值社工員進行評估後提供安置協助。

另外，因應民間團體於春節期間均無法持續提供熱食，社會處也與超商合作，於春節期間（1月29日至2月6日）協助提供熱食，供應品項為麵包、泡麵、餐食、水等，供有需求之無家者得以取用餐食服務。

社會處長吳挺鋒表示，市府長期以來都非常重視無家者的議題，針對無家者服務不僅提供必要的餐食、盥洗、衣物等生活照顧，也希望能透過短期安置及就業輔導措施，引導無家者回歸家庭或社區生活，期待透過此次的計畫使無法與家人團聚的無家者們，也能在春節期間感受到社會的溫暖。

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