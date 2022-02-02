如「濕」如畫生態秘境　新北貢寮田寮洋和諧共生

▲新北貢寮田寮洋。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年的2月2日是「世界濕地日」，國際濕地公約常委會今年以「珍愛濕地，人與自然和諧共生」作為推廣濕地保育的推廣主題，在新北貢寮田寮洋獨特水梯田地景，宛如與世隔絕且獨立的地形，孕育了豐富的生態系統，是魚蝦及候鳥的樂園，新年期間歡迎闔家共遊生態秘境。

田寮洋位於雙溪河下游右岸的迴彎處的天然洪氾平原，除了有廣闊的水稻田之外，也有次生林、旱田、草澤、埤塘等多元鑲嵌地景，因東北季風長年吹拂加上雪山山脈的地形圍繞，形成田寮洋多雨潮濕的氣候環境，「水梯田」是田寮洋獨特的景觀，吸引多種的鳥類駐足，記錄鳥種超過310種，是臺灣重要冬候鳥棲息地。

▲田寮洋翻耕。

配合行政院農業委員林務局推動「瀕危物種與重要棲地生態服務給付」措施，讓水田及水梯田呈現長年蓄(湛)水狀態，且不使用除草劑、獸鋏、毒餌等，並符合農藥安全檢出規範條件，打造友善的濕地環境，讓生態得以永續且共善發展。

農業局長李玟表示，新北農業的核心價值就是「健康」，針對田寮洋也是秉持這樣的理念，輔導農民以友善耕作方式來生產，照顧民眾身體健康，維護環境生態健康，讓走進田寮洋的民眾，可看見人與自然的和諧共生，感受自然。

另外提醒民眾，田寮洋多為私人土地，想要近距離觀察生態前請先與當地吳里長（聯絡電話：0932-358229）聯繫，可以自備相機或望遠鏡，觀賞鳥類活動。國內的疫情仍嚴峻，應做好防疫措施，保持社交距離、全程禁止飲食及配戴口罩；也要做到隨身垃圾不落地，共同維護田寮洋的棲地環境。

▲水田裡的鷺鷥。

▲遠望坑溪短吻小票鮈中華花鰍。

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