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年節兒童放電好去處　新北特色共融遊戲場啟用增3座

▲年節兒童放電好去處 新北特色共融遊戲場啟用增3座。（圖／新北市農業局提供）

▲板橋環河公園巨大招潮蟹與河龜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府成立跨局處工作小組共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，並納入公民參與，完成許多老舊公園改善。年節若擔心疫情避免出遠門，家長可就近帶至鄰里公園，新莊龍鳳公園、泰山辭修公園及板橋環河公園，適合任何年齡層民眾一同運動及遊玩。

新莊龍鳳公園，園內林蔭蓊鬱有一啞口坑溪穿越，配合現地環境，將主題定調為冒險島，用純手工打造之船型遊具，結合滑梯、攀爬設施、沙桌及沙坑，帶領使用者們航向「冒險島」；並透過各種鋪面、街道家具、色彩、遊戲方式，不分年齡層，帶給民眾更舒適精彩的休憩空間與遊戲體驗。

▲年節兒童放電好去處 新北特色共融遊戲場啟用增3座。（圖／新北市農業局提供）

▲辭修公園以自然材質細砂作為緩衝鋪面。

泰山辭修公園，公園內以其親山及結合地形的特性，設計高塔溜滑梯，打造森林泰山主題遊戲場並設置新北最大的環狀攀爬網，遊戲場域的材質也以大自然的原木、細沙等自然元素，也更為環保，配合周圍樹蔭環境，讓遊玩兒童更接近自然的遊戲體驗，期望讓孩童來這裡能訓練攀爬能力與膽量，當個小小泰山。

板橋環河公園，公園內設置結合地景、觀光及具在地特色的大型招潮蟹特色遊具並新增海龜溜滑梯、鴨鴨吊橋等等生態造景遊具，無論小朋友、大朋友只要來到這裡，就能感受到河岸的在地人文風情，讓公園成為親子共享天倫的好去處。

▲年節兒童放電好去處 新北特色共融遊戲場啟用增3座。（圖／新北市農業局提供）

▲龍鳳公園冒險島主題船型遊具。

公園不只有遊戲場遊玩，近期炮仗花盛開，景觀處更是推薦民眾前去鶯歌永吉公園這個私房景點走春，另外本府近期也為新北市民完成許多特色及共融公園，像是樹林三龍公園及新店安光公園等等，都是非常好玩的公園，希望各年齡層市民來到公園都能流連忘返，玩得非常開心。

新北市景觀處表示，近日新冠疫情升溫，為嚴防疫情擴散，已與區公所加強公園防疫巡查，同時也提醒民眾來公園時須全程配戴口罩、勤洗手及保持社交距離，是落實防疫的不二法門，才能保護自己和家人的安全。

▲年節兒童放電好去處 新北特色共融遊戲場啟用增3座。（圖／新北市農業局提供）

▲永吉公園鞦韆旁種植炮仗花花牆。

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