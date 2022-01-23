基隆市府迎新年！打造1:1新春賀歲牌樓　動感十足瑞獸金獅

▲基隆市府迎新年！打造1:1新春賀歲牌樓。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

每逢農曆年節，基隆市政府都會精心佈置大廳，今年特別結合民間傳統藝術，打造一座1：1新春賀歲牌樓，承襲去年市府聖誕節時「穿透式環狀空間」設計理念，隨時隨地化身網帥網美拍好拍滿。現場還有1隻210公分瑞獸金獅，跳樁採球，敲鑼打鼓，張燈結採，感受農曆年熱鬧幸福氣氛。

走進市府大廳，市府同仁發揮巧思外更讓年節熱鬧感破表，現場有獨一無二動感十足的「瑞獸金獅」，採樁吐聯、圓形七彩彩球燈、富有古祥寓意圓形方孔2022創意虎年古錢幣，另外，還有懷舊立式牛皮大鼓，打鼓弄獅，復刻新傳統懷舊風情，一同感受濃濃的年味，作伙迎接虎年的到來，虎哩歡喜過虎（福）年。

▲基隆市府迎新年！動感十足瑞獸金獅。

林右昌表示，每年節慶同仁精心佈置市府大廳，主要是讓洽公民眾及市府同仁，能感受到公共藝術所帶來的魅力。春節，是農曆的歲首，也是民間最隆重、最熱鬧的傳統節日，歡迎市府同仁及民眾能帶著大朋友、小朋友來現場拍拍照打卡上傳FB。

綜合發展處長林昆鋒表示，現場舉辦新春打卡送《獅來運轉-摺疊福虎》紅包袋活動，於活動期間1月25日至2月6日，自拍網美照並打卡，標註「基隆市政府-「福氣、財運，好運旺旺來」，公開上傳臉書，即可於1樓服務台警衛室免費兌換《獅來運轉-摺疊福虎》限量紅包袋1個（限量250份送完為止） 。

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