生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「全台最美藥局」2/25結束門市營運！業者揭原因：轉向電商服務

▲▼全台最美藥局宣布停止營運。（圖／分子藥局提供）

▲「全台最美藥局」宣布將於2/25停止台中實體門市營運。（圖／分子藥局提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

有「全台最美藥局」之譽的「分子藥局」，也是台中超夯的網美打卡景點之一，今（12）日突然宣布將於2月25日結束台中實體門市營運。負責人劉彥伯指出，因應品牌長期發展策略調整，未來正式將品牌重心轉向電商服務與產品研發，為階段性的轉型與聚焦的決定，期待以更貼近現代生活節奏的方式與消費者同行。

▲▼全台最美藥局宣布停止營運。（圖／分子藥局提供）

▲▼分子藥局號稱全台最美藥局，裝潢時尚奢華，還有一座夢幻玫瑰金的旋轉梯。

▲▼全台最美藥局宣布停止營運。（圖／分子藥局提供）

分子藥局12日發布新聞稿全文：

分子藥局自2017年7月開設以來，於台中實體門市累積了近3,150個日子，持續圍繞產品、成分與健康選擇進行反覆驗證與討論，並以理性、透明與品質為核心，建立與消費者之間的信任關係。

因應品牌長期發展策略調整，分子藥局將於2026年2月25日結束台中實體門市營運，並正式將品牌重心轉向電商服務與產品研發。此一決定為階段性的轉型與聚焦，期望讓更多資源回到品牌產品studio GLOW本身，並以一個更現代、更精準並不受空間限制的方式，持續陪伴與照護現今社會消費者的身心健康。

實體門市期間，分子藥局不僅是一間藥局，更是一處能夠停下來討論健康、生活與選擇的場域。從品牌初期受到媒體與消費者的關注，到疫情期間與大眾一同面對防疫物資短缺的時刻，這些共同經歷的對話與信任，皆已成為品牌重要的累積與養分。

未來，雖然營運形式有所轉變，但分子藥局對於「理性」、「品質」與「誠實」的核心價值不變，仍將持續反映在每一項產品研發與服務決策之中，期待以更貼近現代生活節奏的方式，繼續與消費者同行。

感謝所有曾經走進門市、參與對話，並長期支持分子藥局的朋友。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

分子藥局全台最美藥局停止營運實體門市

