▲《搜尋者》慶安宮開鏡祈福，林右昌：感受基隆港都風情。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「大愛劇場」改版後首部戲劇新作《搜尋者》22日上午10時於基隆市區百年廟宇「慶安宮」，市長林右昌率領市府多位主管與慈濟傳播人文志業基金會研發長張尊昱、慶安宮主委童永、導演王重正及全體演員一同參與開鏡祈福儀式。在開鏡儀式上，林右昌首先感謝許多劇組選擇基隆拍攝，基隆是個具有人文歷史底蘊、新舊交疊且現正翻新改變的海港山城市，市府除提供劇組友善便利的協拍作業，更建置「隆來拍電影」網站揭露協拍影視資訊。

林右昌表示，透過主動、積極的行政協助作業，歷年協拍件數顯著成長，從2019年的80件，2020年雖受到新冠疫情影響，協拍數量略有下降，但也有60件之多，2021年則達到98件，今年已有12件協拍案件並持續增加中。

▲林右昌首先感謝許多劇組選擇基隆拍攝，基隆是個具有人文歷史底蘊、新舊交疊且現正翻新改變的海港山城市。

林右昌並提到，基隆年度重頭戲「2022城市博覽會」即將在4月22日至5月2日登場，會展將規劃三主展區與一副展區，呈現這座港灣城市發展樣貌與想像，歡迎大家屆時來基隆感受不一樣的港都風情。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆目前最熱門的拍攝場景熱點，包括有區漁會正濱大樓、中山陸橋、外木山大武崙澳底沙灘、八斗子漁港、佛手洞、海洋廣場、望海巷跨海景觀橋、86設計公寓等，其中正濱漁港色彩屋除了已是網友打卡熱點外，也是市府近二年影視協拍案件名列首位的熱門拍攝景點。

▲基隆市府提供劇組友善便利的協拍作業，更建置「隆來拍電影」網站揭露協拍影視資訊。

《搜尋者》全劇在基隆拍攝，講述慈濟訪視團深入社會底層，給與愛、溫暖與照顧的故事。全劇22個個案故事都將在基隆實地拍攝，劇中參與的演員眾多，包含女主角由王淑娟飾演，久違螢幕的「雙陳」陳孝萱、陳明真，「金鐘終身貢獻獎」林義雄、「金鐘最佳男主角」雷洪、首次演出大愛劇場的資深演員王道等。加上數十位實力派演員的華麗陣容共同演出，未來在基隆，民眾隨時都可能遇到劇組在路邊取景拍攝。

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