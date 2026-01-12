　
社會 社會焦點 保障人權

借帳戶給「霍建華」蓋孤兒院　法官問「哪家善款收比特幣」慘了

▲林心如、霍建華結婚9年。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）

▲藝人霍建華遭詐團冒名謊稱要蓋孤兒院，更造謠他與妻子林心如離婚。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）

記者黃哲民／台北報導

北市1名7旬楊姓老婦前年（2024年）被查獲涉將個人銀行帳戶交給詐團收贓，並提現買虛幣洗錢，她辯稱幫藝人「霍建華」領錢蓋孤兒院，卻說不出哪1家孤兒院收捐款接受比特幣、為何沒跟藝人的官方粉絲團求證等疑問，台北地院認定她瞎掰，依洗錢罪判刑6月、併科罰金3萬元，可上訴。

楊婦自稱做過4年幼稚園老師，是藝人霍建華7、8年的粉絲，2024年9月間，她依臉書帳號「霍建華」的指示，將自己1個銀行帳戶資訊，交給LINE帳號「Wallace Huo」（按：與藝人霍建華的英文姓名相同）。

同年10月間，1名謝姓女子中了詐團嚇唬寄東西運費不夠、涉案警察要來抓等圈套，匯款14萬5000元到詐團指定的楊婦帳戶，楊婦依「Wallace Huo」通知把錢領光，並拿其中5萬8000元到實體商店購買等值比特幣，存入「Wallace Huo」提供的QR code錢包地址。

▲▼霍建華拍短劇了。（圖／翻攝自微博）

▲霍建華已從偶像藝人轉型走紅兩岸的實力派演員。（圖／翻攝自微博）

楊婦到案被起訴涉犯詐欺、洗錢等罪嫌，她不認罪，辯稱「對方自稱『霍建華』，要在台灣蓋孤兒院，我就相信他」，楊婦聲稱對方表示跟太太離婚、帳戶被扣住，所以跟她借帳戶，但她沒見過藝人霍建華本人、也沒講過話。

法官指霍建華與妻子林心如均為知名藝人，相關資訊時常見報，可輕易查證有無離婚，楊婦更可從藝人官方粉絲團、後援會，求證要在哪裡蓋孤兒院，楊婦什麼都沒做，就認定「霍建華」或「Wallace Huo」2個帳號是藝人本尊，說詞「顯與事理有違」。

沒求證顯不合理

此外，法官認為把自己帳戶給他人使用，易成詐騙或恐嚇的犯罪工具，「本即為國人現在立即會產生警覺之事，絕無可能隨意聽之任之」，楊婦跟藝人霍建華其實等於陌生人，彼此毫無深厚信賴基礎，藝人本尊怎可能跟她借帳戶收捐款、難道不怕被她私吞？

再者，楊婦自承常做志工，顯然具有足夠智識程度，可知比特幣並非我國流通貨幣，遑論當成善心捐款、「哪一家孤兒院收受捐款，還要透過比特幣？」善款直接匯入公益帳戶就好，何需化簡為繁，要楊婦領現金買比特幣轉入不知名電子錢包。

哪家孤兒院收比特幣捐款？

法官指楊婦目前無業、經濟不佳，她種種不合理說詞，足證她與「霍建華」或「Wallace Huo」等詐團成員有犯意聯絡，至少抱持就算詐騙、洗錢也在所不惜的無謂心態，據此從重依洗錢罪判刑6月、得易科罰金，雖查無犯罪所得須沒收，但併科罰金3萬元，可上訴。

霍建華2016年也遭詐團冒名

現年46歲的霍建華從台灣偶像藝人出身，轉型古裝、武俠等角色，已成兩岸知名藝人，他10年前也被對岸詐團冒名，隨機傳送簡訊聲稱「我是霍建華，我正在深山裡拍戲，有一段武打戲我被打飛了，我和劇組失去了聯繫。我身無分文，亂輸一個電話號碼，就找到了你，實在是緣份，能給我打1000快錢嗎？」

接到這個詐騙簡訊的大陸網友第一時間回應，「那你能先告訴我，你到底是喜歡喬恩還是胡歌嗎？」此事被中國公安官網揭露，網友打趣「想知道深山的什麼地方有自動取款機？」

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

詐騙洗錢詐團孤兒院藝人電子錢包虛擬貨幣比特幣

