▲基隆獅球里長帶領防災自救，榮獲內政部韌性社區1星標章。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市獅球里推動韌性社區，獲內政部頒發「韌性社區1星標章」鼓勵，市長林右昌於18日上午市務會議頒發「韌性社區1星標章」予仁愛區獅球里林錦榮里長，表揚林錦榮里長多年來對防災事務的辛勤付出，並期勉本市更多里鄰可以投入防救災工作，如發生強降雨或地震時，社區里民可以有更好的自助能力。

近年來，災害的規模、頻率與複雜性與日俱增，公部門因此投入更多資源在防救災工作的推動上，透過計畫逐步提升社區防救災能量和資源。災害發生時不像火災、車禍等單點式的災害，而經常是大範圍的多點式的災害，這時候平常經常演練疏散、避難的社區據點，就會有更好的避災離災對策。

▲基隆市長林右昌頒發予林錦榮里長韌性社區1星標章獎狀。

仁愛區獅球里里長林錦榮自2019年起便著手帶領社區執行防災工作，推動韌性社區發展至今已邁入第4年。從一開始工作團隊的建立，至社區災害環境診斷、防救災對策研擬、編組成立及各項防救災技能訓練等，以及至今的持續維運，林錦榮里長經常與里民溝通聯繫，不遺餘力。

過程中，透過評估潛在的災害風險並多次現場踏勘，並依照社區資源與能力來訂定防災計畫，在災害整備、應變及復原重建等各階段建立起防救災機制，藉此強化社區韌性，讓社區有能力在第一時間因應一定規模的災害。

基隆消防局長陳龍輝表示，獅球里透過韌性社區的推動，大大提升社區民眾對災害的危機意識，深耕社區自主防救災之量能，希望這股力量能逐漸擴展開來，讓基隆市成為對各類災害有「低脆弱度」與「高回復力」的韌性城市。

▲辦理兵棋推演林錦榮里長擔任指揮官與社區各防災編組討論應變事宜。

▲獅球里韌性社區滅火器操作訓練。

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