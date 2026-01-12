　
地方 地方焦點

嘉義救國團工青隊羅玉函就任新會長　推動多元公益教育新篇章

▲▼救國團嘉義工青隊 115-116年度會長交接。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲救國團嘉義工青隊 115-116年度會長交接，新任會長羅玉函(圖左)接棒卸任會長熊千綺(圖右)繼續服務社會大眾。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

救國團嘉義社會工商青年社會服務隊的11日舉辦新、卸任會長交接典禮，新任會長羅玉函也於卸任會長熊千綺手中接下印信正式上就任，交接典禮匯聚多位重要嘉賓，包括救國團的指導委員、長官及歷任會長等，現場氣氛熱烈。

羅玉函表示，能夠承擔嘉義工青隊115-116年度的會長職責感到無比榮幸，並衷心感謝前會長林允成、熊千綺及所有前輩的努力與奉獻。正是因為他們的耕耘，才使得嘉義工青隊成為一個充滿愛與熱情的大家庭。

▲▼救國團嘉義工青隊 115-116年度會長交接。（圖／記者翁伊森翻攝）

羅玉函表示，在任期內將堅守工青隊的四大宗旨——公益、教育、服務與健康。她強調，未來將更加關注社區的需求，持續推動關懷長者與孩童的活動，如送愛到安仁家園和長者團康活動，並計劃組織義工服務，協助各項公益義賣活動，充分體現「服務利他、工青出發」的精神。

除了社會服務，羅玉函也非常重視夥伴們的成長。115年度的計畫中，將推出多元的教育課程，包括職能與科技的訓練，如AI課程、攝影教學和手機使用教學，以及身心靈的發展課程，讓成員在專業能力和個人修養上都能有所提升。她希望每位夥伴在工青隊的日子，不僅是付出，也能收穫滿滿的專業知識與情感體驗。

▲▼救國團嘉義工青隊 115-116年度會長交接。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲救國團嘉義工青隊 115-116年度會長交接，新任會長羅玉函(圖右)由卸任會長熊千綺(圖左)手中接下印信正式就任。（圖／記者翁伊森翻攝）

最後，羅玉函鼓勵所有夥伴一起攜手向前，展望未來兩年的任期，並呼籲大家共同擦亮嘉義工青的品牌，讓更多人看見他們熱血服務的身影。她引用了一句話：「但行好事，莫問前程」，希望這能成為大家共同的信念。

▲▼救國團嘉義工青隊 115-116年度會長交接。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義救國團工青隊會長交接公益羅玉函熊千綺

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

