「寒風中4小時」找不到！阿北忘記機車停哪　警調監視器幫尋回

▲游男寒風花費4小時找機車無果，求助警方。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名67歲游姓男子向警方報案表示，自己在寒風中找了將近4小時仍遍尋不著機車，體力不支只得尋求協助，經警方調閱監視器鎖定最後身影出現在中壢區環中東路二段一帶，警方隨即陪同游男前往現場逐一確認，最終順利找回機車，游男也感謝警方大力幫忙。

▲▼員警調閱沿線監視器畫面，最終順利找回機車。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局自強派出所日前晚間21時許，接獲游男報案，當時在所內備勤的警員張智淇、黃茂睿見狀，立即上前關懷協助。經詢問了解，游男因年紀漸長，已忘記自己上次騎乘機車的確切時間，也完全想不起車輛停放位置。

員警隨即協助調閱沿線監視器畫面，發現游伯伯最後一次騎乘機車是在4天前，最後身影出現在中壢區環中東路二段一帶，警方隨即陪同游伯伯前往現場逐一確認，最終順利找回機車。見到失而復得的愛車，游伯伯頻頻向員警道謝，感激警方的熱心與耐心協助。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方秉持「視民如親」的服務精神，主動關懷並協助有需要的民眾，提醒民眾可在機車上加裝定位設備，或手機拍照記錄停放位置；若遇到困難，也可隨時向警方求助，警方一定會盡力協助。