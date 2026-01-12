爸賭光房、媽洗腎！單親男做5工作「靠1檔股票」　10年後身價6千萬

▲原PO從幾萬元，如今身價漲到6000萬。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名男網友透露，10年前父親賭債、母親洗腎、自己被裁員又是單親爸爸，人生陷入谷底。為了養孩子，他同時打五份工、邊進修學理財、邊省吃儉用投資台股，從零股慢慢累積，如今持有28張台積電、身價突破6000萬元。引發網友吵翻，「打掉重練，很強」、「股市也是賭的一種，不適合給正在底層的人當借鏡」。



一名男網友在Dcard以「社會底層？從失業單親爸到資產6千萬，這是我拼命的十年」為標題發文，他說10年前的現在，是他人生最谷底的時候，父親因賭債賣掉老家、母親長期洗腎住院，要負擔龐大的看護費，而他是個單親爸爸，身邊有個讀小學三年級的兒子要撫養。由於家裡空間太小，原PO被迫在外租屋，過著蠟燭兩頭燒的生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到屋漏偏逢連夜雨，公司又宣布裁員，原PO頓時身上僅剩幾萬元現金，「那種恐慌感到現在都忘不了。」但為了活下去，原PO坦言只能咬牙撐下去，一邊領失業救濟金，一邊進修上課，甚至一口氣接了5份工作。

原PO回憶，那段日子他經常累到在高速公路上邊開車邊打瞌睡，尤其要下交流道的路段，精神渙散到幾乎快撐不住，只能不斷捏著大腿、打自己巴掌，並告訴自己，「為了孩子，不能倒下。」

低潮時不放棄！單親爸10年拚出6000萬



同時間，省吃儉用的原PO也嘗試存零股，如今手上有28張台積電，加上房子資產，「我的身價正式突破了 6000萬台幣。」對此，原PO用自己的血汗故事來激勵正處低潮的朋友們，「寫這篇文不是為了炫耀，我只想說，人生真的不要輕易放棄。」

最後，原PO更正能量喊話，也許上帝一開始發給你不好的牌，但他會站在你身後，幫助你把這手牌打好，「只要還在牌桌上，就有贏回來的機會，共勉之！」

網吵翻：不適合給正在底層的人當借鏡

底下網友熱議，「主動選股10年還能贏大盤，真的是上天眷顧」、「我覺得滿厲害的，什麼都沒有、打掉重練，很強」、「一直都覺得能從底層翻身的人，除了努力及人品，還要有強大的意志力，畢竟那環境、身邊每個人，看到你改變...都想把你往下拉」、「10年前台積電不到200元，漲了8倍，只能說你是上天眷顧」。

也有人質疑反問，「原PO要分享的應該是進修+五份工+兼顧家庭的過程，股市也是賭博的一種，這並不適合給正在底層的人當借鏡」、「重點不是台積電，而是那5份工作的金流」、「整篇AI唬爛，打5份什麼工，職訓局上什麼課？完全經不起考證」。