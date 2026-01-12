　
爸賭光房、媽洗腎！單親男做5工作「靠1檔股票」　10年後身價6千萬

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO從幾萬元，如今身價漲到6000萬。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名男網友透露，10年前父親賭債、母親洗腎、自己被裁員又是單親爸爸，人生陷入谷底。為了養孩子，他同時打五份工、邊進修學理財、邊省吃儉用投資台股，從零股慢慢累積，如今持有28張台積電、身價突破6000萬元。引發網友吵翻，「打掉重練，很強」、「股市也是賭的一種，不適合給正在底層的人當借鏡」。

一名男網友在Dcard以「社會底層？從失業單親爸到資產6千萬，這是我拼命的十年」為標題發文，他說10年前的現在，是他人生最谷底的時候，父親因賭債賣掉老家、母親長期洗腎住院，要負擔龐大的看護費，而他是個單親爸爸，身邊有個讀小學三年級的兒子要撫養。由於家裡空間太小，原PO被迫在外租屋，過著蠟燭兩頭燒的生活。

沒想到屋漏偏逢連夜雨，公司又宣布裁員，原PO頓時身上僅剩幾萬元現金，「那種恐慌感到現在都忘不了。」但為了活下去，原PO坦言只能咬牙撐下去，一邊領失業救濟金，一邊進修上課，甚至一口氣接了5份工作。

原PO回憶，那段日子他經常累到在高速公路上邊開車邊打瞌睡，尤其要下交流道的路段，精神渙散到幾乎快撐不住，只能不斷捏著大腿、打自己巴掌，並告訴自己，「為了孩子，不能倒下。」

低潮時不放棄！單親爸10年拚出6000萬

同時間，省吃儉用的原PO也嘗試存零股，如今手上有28張台積電，加上房子資產，「我的身價正式突破了 6000萬台幣。」對此，原PO用自己的血汗故事來激勵正處低潮的朋友們，「寫這篇文不是為了炫耀，我只想說，人生真的不要輕易放棄。」

最後，原PO更正能量喊話，也許上帝一開始發給你不好的牌，但他會站在你身後，幫助你把這手牌打好，「只要還在牌桌上，就有贏回來的機會，共勉之！」

網吵翻：不適合給正在底層的人當借鏡

底下網友熱議，「主動選股10年還能贏大盤，真的是上天眷顧」、「我覺得滿厲害的，什麼都沒有、打掉重練，很強」、「一直都覺得能從底層翻身的人，除了努力及人品，還要有強大的意志力，畢竟那環境、身邊每個人，看到你改變...都想把你往下拉」、「10年前台積電不到200元，漲了8倍，只能說你是上天眷顧」。

也有人質疑反問，「原PO要分享的應該是進修+五份工+兼顧家庭的過程，股市也是賭博的一種，這並不適合給正在底層的人當借鏡」、「重點不是台積電，而是那5份工作的金流」、「整篇AI唬爛，打5份什麼工，職訓局上什麼課？完全經不起考證」。

01/11 全台詐欺最新數據

台積電周四舉行法說會　陸行之看好今年單季現金股利達7元以上

晶圓代工龍頭台積電（2330）即將在周四舉行今年第一場法說會，外界也關注台積電釋出對今年的最新展望，知名半導體分析師陸行之也表示，他預期台積電今年資本支出比彭博社預期的高，達460-500億美元，也預期上半年毛利率有望比市場預期的59%要更好，更樂觀看待今年單季現金股利有望達7元或以上。

台積電2025營收超預期　外媒：強化AI支出前景樂觀預期

台股3萬點高點震盪　晶圓龍頭大廠法說替紅包行情加溫

台積電井噴還能抱？不敗教主「緊盯2訊號」1股都不賣

外資調節68億元連3賣　出脫友達、台積電逾萬張

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

