海灘驚見「5顆人頭」懸木樁示眾！厄瓜多毒梟爭鬥　9省緊急狀態

▲ 5顆人頭被掛在海邊示眾。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

厄瓜多西南部海灘驚現5顆人頭被以繩子懸掛示眾，當地警方11日表示，這起事件疑似與毒品走私集團的衝突有關。

根據《美聯社》，這起事件發生於曼納比省的洛佩斯港（Puerto Lopez）海灘，當地正處於緊急狀態管制中。厄瓜多媒體曝光的畫面顯示，一顆顆人頭被以繩索綁在木樁上，一旁還立著一塊警告標語，內容針對在洛佩斯港小漁村勒索漁民的不法分子。

警方報告指出，這起事件源於犯罪集團之間互相爭奪地盤。當地與跨國販毒集團有關的毒販網絡活躍，長期利用漁民及小船進行非法活動，為爭奪地盤與毒品走私路線控制權，接連傳出暴力事件。

洛佩斯港短短2周前才發生一起大屠殺，造成6人喪命；3天後曼納比省曼塔市（Manta）又發生武裝攻擊，同樣奪走6條人命。警方已於10日加強管制與監視行動，目前全國24個省份中有9個實施緊急狀態，旨在限制部分公民權利以遏止暴力蔓延。

厄瓜多過去4年深陷暴力犯罪，淪為毒品儲存與分銷的物流中心，毒品主要從北方的哥倫比亞及南方的秘魯邊境流入。官方數據顯示，2025年是厄瓜多史上最血腥的一年，發生逾9000起凶殺案，打破2023年8248起的紀錄。