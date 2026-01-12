　
社會 社會焦點 保障人權

少女控補教男師帶她上頂樓、摩鐵侵犯　法官判無罪理由曝

▲難過,哭,小孩,孩子,悲傷,生氣,流淚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲少女指控遭補教男師強制猥褻性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名少女指控遭補教男師多次在視聽店包廂、補習班頂樓、住家附近陰暗處對她強制猥褻，甚至帶至摩鐵發生性行為，男師對此全盤否認犯行，辯稱雙方相關接觸僅止於輕拍頭部，前往摩鐵是為「勘查環境」供日後與女友入住，並未與少女發生性接觸。男師遭檢方起訴，但法官認為全案缺乏其他證據，無法證明被告確有強制性交或猥褻行為，判決無罪。

被害人指控具體但缺乏直接證據

根據少女指控，她與男師在遊藝場相識後，被告利用接送、獨處機會，至少於四個地點對她進行猥褻，檢方也提出少女與男師的訴苦對話截圖、被告騎車載送到路口監視畫面，以及被告於案發當日獨自入住旅館的記錄作為佐證。

被告辯護律師指出，所有指控的事發地點均屬隱密空間，無其他目擊證人或物理證據能直接證明侵害行為發生。此外，少女自承已刪除與被告的所有通訊紀錄，導致無法透過對話內容佐證其指控的時間線或互動情節。

少女家人的證詞僅是轉述其內容，屬於「累積證據」，並非親自見聞的獨立補強證據。其次監視器畫面僅能證明被告曾載送少女並在相近時間入住旅館，但無法證明她有進入旅館房間。被告辯稱是讓少女在旅館附近下車後自行返回遊藝場，此說法與兩地距離（約300公尺）相符，並非不可能。

合議庭認為，少女的指述雖具體，亦無明顯矛盾之處或有重大瑕疵，惟其與被告之相關聊天對話紀錄均已刪除，並未保留相關證據，但在缺乏客觀補強證據的情況下，基於罪疑唯輕及無罪推定之原則，不能證明被告犯罪時，因此諭知無罪。

《ETtoday新聞雲》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
發現兒少性剝削，請撥打110、113。

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

