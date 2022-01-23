▲基隆認購200箱台東鳳梨釋迦，林右昌：自己的農民自己挺。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2021年9月中國即暫停台灣釋迦輸入，為了幫助小農產銷，基隆市長林右昌20日透過立委劉櫂豪牽線認購200箱台東鳳梨釋迦，除了與市府同仁分享鮮甜的國產水果，也表達支持本土農民的決心。

「自己的農民自己挺」林右昌表示，聽到劉櫂豪委員成立平台行銷台東優質的鳳梨釋迦，也知道台東的水果是世界級的品質，因此一定要全力相挺及支持，這次特別採購了200箱的鳳梨釋迦，分享給市府同仁，讓大家都可以品嚐優質的鳳梨釋迦。

▲基隆認購200箱台東「鳳梨釋迦」。

林右昌強調，基隆也有很多台東的鄉親，而且他的父親小時候也曾經為了躲空襲，在台東居住了10年，與台東也有一些淵源。自己人當然要挺自己的農產品，這次先拋磚引玉，率先認購200箱鳳梨釋迦。

而對於中國頻頻阻止台灣水果登陸行銷，林右昌認為「這是很不智的事」，不僅傷害台灣人民的感情，也把台灣人民推得更遠，建議中國應該積極採購台灣的水果，才有助於兩岸的互動，一昧的打壓只會引起反彈。

劉櫂豪說，台灣與中國都是WTO的會員國，應該遵循貿易規則往來，很遺憾2021年9月中國片面違反貿易規則，禁止鳳梨、釋迦及蓮霧等水果出口中國，雖然這對農民產生衝擊，像鳳梨釋迦過去有90%以上都是銷往中國市場，不過危機就是轉機，現在國內也可以吃到台東優質的鳳梨釋迦，感謝很多企業跟政府單位相挺。

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