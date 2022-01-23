▲基隆忠一路洗顏迎新年，公私協力攜手改善城市。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府在市中心區除了持續推動各項市港再生標竿計畫大型建設外，亦從小地方著手，在忠一路廊上推動立面清整作業；目前整個立面景觀清整已初步完成，市府推動的忠一路人行路廊改善工程已完工。市府表示，工程完工只是開始，新完工的人行道和商家整理好的騎樓，也務必要留給市民通行。

▲基隆本項工作可說是公私協力的成功示範之一。

忠一路廊已是臺灣的重要國際門面之一，除了各項重要建設推動外，林右昌指示，工務處進行相關建築物立面清理，並由秘書長室林福來參議定期邀集各單位現地查勘、逐項清點、開會追蹤，整個作業從一開始單純的公部門進行電線、纜線、交通標誌、燈桿的外觀清理，到現在已獲得當地住戶和商家認同，一起主動辦理外牆、廣告招牌的清整改善作業，共同協力推動忠一路市容改善。

工務處表示，本項工作可說是公私協力的成功示範之一，公部門針對忠一路沿線的公共空間進行整修改善；民宅大樓和商家則進行外牆立面清整；而透過仁愛區公所不斷與當地溝通協調，包含城隍廟、歌萊KTV、屈臣氏、光南書局、年青人眼鏡之立面景觀皆主動配合進行改善，包含撤除老舊招牌及騎樓天花板進行整修等；而溫莎堡、摩斯漢堡及仁祥醫院亦進行全棟式拉皮翻新，一起喜氣洋洋迎新年。

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