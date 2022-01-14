出訪宏都拉斯擬過境美國？　訪視獨居老人賴清德低調不回應

▲副總統賴清德中午到新北市平溪區探視獨居長者。副總統賴清德（右3）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

中美洲的友邦宏都拉斯新任總統卡茲楚，底即將在1月27日就職，目前傳出蔡英文總統將指派副總統賴清德擔任特使，前往祝賀，是鞏固邦交、強化兩國情誼。由於台灣到宏都拉斯勢必過境美國，美國和台灣僑界會給予賴清德什麼規格和會見哪些人？成為矚目的焦點。賴清德14日中午到新北市平溪探視獨居長者時，面對媒體的追問，僅低調回應：謝謝！

根據媒體相關報導，有知情人士透露，總統府安排賴清德以「總統特使」身分出席宏都拉斯總統就職典禮，主要有2個意涵：首先，鞏固兩國邦誼，嚴防尼加拉瓜斷交造成的骨牌效應；其次，這將是賴清德在副總統任內首次出訪，為台灣拓展國際空間。

消息人士指出，賴清德過境美國時，去程起碼有二站，回程也起碼有二站的轉運，總計會有四站以上，相關的班機，一般都會過境舊金山、紐約、邁阿密再飛宏都拉斯；回程時亦然途中，美國官方會給予何種「規格」，或是會見什麼樣層級的官員？都是值得注意的焦點。因為，賴清德是下屆總統的可能參選人之一，據悉，美國的台灣僑界已經準備好相關的歡迎動作。

消息人士說，賴清德過境，如果能獲得美國官方高規格的安排，等於是提前「獲得美國人的認同」，這也比可能的潛在競爭對手如國民黨的朱立倫、民眾黨的柯文哲，都還要更早去拜訪美國，可以說是「捷足先登」了。據了解，朱立倫、柯文哲都規劃在春節後起程訪問美國，作為競逐2024總統大位的起手式。

對於媒體報導賴清德即將擔任特使出訪，總統府發言人張惇涵14日重申，關於我國出席宏都拉斯新任總統就職典禮相關議題，相關人選與規劃，若有定案，總統府將會適時對外說明。

14日中午，賴清德按照原定的行程，到新北市平溪探訪獨居長者，媒體採訪時提出訪的問題，賴清德則相當低調，僅說「謝謝」兩個字來回應。

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