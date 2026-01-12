明天冷氣團抵達「再探10度以下」　周末北東降雨機率增

記者周湘芸／台北報導

今天清晨輻射冷卻影響，感受仍寒冷，中部以北3000公尺以上高山有降雪機率。明天大陸冷氣團南下，局部地區低溫再探10度以下，周四冷氣團減弱，中南部要留意日夜溫差大，周六北部及東半部降雨機率又會增加。

▲今天清晨竹苗地區輻射冷卻明顯，分別為7.4度及7.8度。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員林伯東表示，未來一周沒有明顯冷空氣影響，每天早晚較涼，明天起一波冷空氣影響，感受會再更冷一些。目前台灣附近雲量較多，北部地區有零星回波通過，中部以北都有零星降雨，預計要明天冷空氣抵達才會轉乾，

林伯東指出，今天清晨竹苗地區輻射冷卻明顯，分別為7.4度及7.8度，連江、台東及花蓮也有接近10度低溫。今天到明天清晨雲系通過，有零星降雨情形，低溫約15至16度，中部以北3000公尺以上高山有降雪機率，基隆北海岸、東半部要留意長浪。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

他表示，明天大陸冷氣團影響，北部及中部低溫下探12度，南部13度，花東14度，局部近山區及空曠地區更低，明晚到後天清晨中部以北近山區有10度以下低溫。

林伯東指出，周四至周五冷氣團減弱，中部以北低溫仍只有13度，南部及花東約16度，白天中南部高溫則有25至28度。另外，周四清晨中南部有局部霧，提醒民眾留意。周六至下周日水氣增多，基隆北海岸、大台北山區及東半部降雨明顯，竹苗以南仍是晴朗天氣，要留意日夜溫差大。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）