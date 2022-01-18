快訊／防疫計程車司機確診再+1！桃機休息室有足跡　恐怖Ct值曝

▲防疫計程車司機再增1確診，基隆同住3家人PCR結果出爐。（圖／記者邱顯燁攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府衛生局昨（17日）下午接獲中央流行疫情指揮中心通知，本市有1名本土陽性的確診個案，這名個案（18020）為40多歲的男性，是桃園機場的防疫計程車司機，檢驗結果Ct值為12，研判為近期被感染的案例，衛生局17日接到通知後，已立即展開疫調工作。另同住家人有妻子與兩個兒子，17日下午2時已安排3人採檢，PCR皆為陰性。

根據初步疫調結果，這名個案（18020）為40多歲的男性，是桃園機場排班防疫計程車司機，因桃園機場連續發生群聚案後，每3天須做1次PCR篩檢，17日定期採檢陽性確診本月4日、7日、10日、13日採檢皆陰性；個案無症狀，已於2021年12月22日完成第3劑疫苗施打，目前已安排部立基隆醫院住院，目前正疫調中。

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據個案自述，近期防護配備為防護衣、手套、N95口罩及護目鏡，車上也有懸掛隔離簾，平常除載運機場檢疫對象外，還有承接桃園市衛生局列管各種檢疫對象疏運業務，並未載運一般乘客。

個案平時多待在防疫計程車上，三餐大多叫外送在車上用餐，僅在擔任值班人員時會在航廈上客處引導乘客及車輛，因為擔任車隊組長每2到3日會短暫的回到機場第一、二航廈的車隊休息室處理行政業務。

該名個案共有同住家人3名，分別是妻子與兩個兒子，不過個案因春節專案期間防疫車隊工作量暴增，近期只有在13日及15日返家，13日於白天返家休息，所以並未與家人接觸，15日有短暫相處約30分鐘，未配戴口罩，17日下午2時已安排3名採檢，PCR皆為陰性，目前皆居家隔離當中。

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