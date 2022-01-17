不用疫苗護照、不打疫苗可以嗎？　柯文哲：可以啊！戴口罩打籃球

記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲力推「疫苗護照」，最快本周四（20日）與中央開會後推行，不過，若民眾若不願使用台北通，是否考慮以其他方式雙軌並行。對此，柯文哲今（17）日於疫情記者會表示，也可以用小黃卡但很容易用丟，若不願意使用疫苗護照的話，就戴口罩打籃球，去餐廳坐旁邊給一個隔板。

▲台北市長柯文哲回應疫苗護照相關議題。（圖／北市府提供）



柯文哲表示，鼓勵大家使用台北通，也可以用小黃卡，「但我保證你兩三個禮拜就會搞丟，或是在洗衣機裡面爛爛的，也可以下載健保快譯通，但那個還要切來切去很麻煩。」

此外，媒體問及推行疫苗護照是否涉及歧視問題？柯文哲回應，想過這個問題，但現在有四種疫苗莫德納、BNT、AZ、高端，根據醫學研究四種疫苗都不能打的狀況很少，如果是基於信仰不打，「那可以啊，那就戴口罩打籃球，去餐廳可以，坐旁邊給你一個隔板，不然怎麼辦？」

柯文哲說明，本周四（1月20日）會跟中央開會，假如中央同意可以介接資料，就可以推行疫苗護照，分為綠燈「打滿兩劑超過14天、或超過3個月以上打第三劑」，黃燈「打滿1劑」，紅燈「未施打疫苗」。

柯文哲說，屆時疫苗護照推行後，去餐廳內用大家也可以放心，若都不打疫苗會製造麻煩，這個系統會從公家機關開始管理。

▼台北通疫苗護照。（圖／北市府提供）

