Omicron「魔王級傳播力、哥布林級重症率」　醫喊8字最佳戰術

記者陳俊宏／綜合報導

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，Omicron變異株就像「繁殖力超強的哥布林」，「若同時面對一大群哥布林，一個不小心就可能滅團，所以對付哥布林最佳的戰法是『分散它們，各個擊破』。」

謝宗學18日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，Omicron的確是魔王株，不過只限於傳播力；從各項資料數據來看，相較於武漢原始株、Alpha變異株和Delta變異株，重症率是最低的。

謝宗學說，用魔物的等級來說明，Omicron變異株擁有「魔王級數的傳播力，哥布林級數的重症率」，但還是比史萊姆級數的一般感冒危險，「玩過RPG冒險遊戲的人應該能體會，地圖上看到史萊姆不理它也沒關係，攻擊我們時，生命值受損極小，花時間打倒它，也得不到什麼有用的寶物。」

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「哥布林就不同了」，謝宗學認為，雖然攻擊力不強，若沒有穿好護具，生命值還是會出現一定程度的減少，而且哥布林的特色是繁殖很快、數量很多，若同時面對一大群哥布林，一個不小心就可能滅團，所以對付哥布林最佳的戰法是分散它們，各個擊破。

▼全台維持二級警戒。（圖／記者周宸亘攝）



謝宗學指出，Omicron變異株就像「繁殖力超強的哥布林」，千萬不能讓它突然大量傳播造成超大規模疫情，即使重症率不高，若感染母數過於龐大，重症的絕對數字仍然會壓垮醫療，仔細疫調、隔離，逐步、分批治療染疫病人，才是安全、妥當的作法。

謝宗學表示，在RPG遊戲中，要一次殲滅大量哥布林，身上必須穿戴完整的護具（至少兩劑新冠疫苗）和準備充足的回血藥物（治療新冠藥物），加上適當的戰術運用（戴口罩、勤洗手）減少生命值受損，才有可能在損傷最小的情形下戰勝。

謝宗學說，哥布林幾乎不可能完全消滅，冒險世界中只能選擇和它們一起共存，平時在城鎮築起防衛工事，必要時攻略巢穴消減它們的戰力，讓它們造成的危害降到最低。

謝宗學呼籲，絕對不能讓哥布林有機會組織起來變成軍團來襲，或在各地有規模地流竄，這樣造成的傷害將是巨大的，「現在的我們最好不要一次面對超大量的哥布林，一邊整備資源，一邊隔離分化，想盡辦法漸進式共存才是比較適當的作法。」

桃機染疫傳至西堤傳播鏈持續擴大，18日新增17例本土，相關染疫個案已超過百人，這波Omicron傳播之下，是否要與病毒共存？指揮中心指揮官陳時中表示，以現在大量傳播情況，與病毒共存也有做一些心理準備，但還是力求清零。