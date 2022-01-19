　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Omicron「魔王級傳播力、哥布林級重症率」　醫喊8字最佳戰術

記者陳俊宏／綜合報導

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，Omicron變異株就像「繁殖力超強的哥布林」，「若同時面對一大群哥布林，一個不小心就可能滅團，所以對付哥布林最佳的戰法是『分散它們，各個擊破』。」

謝宗學18日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，Omicron的確是魔王株，不過只限於傳播力；從各項資料數據來看，相較於武漢原始株、Alpha變異株和Delta變異株，重症率是最低的。

謝宗學說，用魔物的等級來說明，Omicron變異株擁有「魔王級數的傳播力，哥布林級數的重症率」，但還是比史萊姆級數的一般感冒危險，「玩過RPG冒險遊戲的人應該能體會，地圖上看到史萊姆不理它也沒關係，攻擊我們時，生命值受損極小，花時間打倒它，也得不到什麼有用的寶物。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「哥布林就不同了」，謝宗學認為，雖然攻擊力不強，若沒有穿好護具，生命值還是會出現一定程度的減少，而且哥布林的特色是繁殖很快、數量很多，若同時面對一大群哥布林，一個不小心就可能滅團，所以對付哥布林最佳的戰法是分散它們，各個擊破。

▼全台維持二級警戒。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼防疫,人潮,口罩,街頭,鬧區,下班人潮。（圖／記者周宸亘攝）

謝宗學指出，Omicron變異株就像「繁殖力超強的哥布林」，千萬不能讓它突然大量傳播造成超大規模疫情，即使重症率不高，若感染母數過於龐大，重症的絕對數字仍然會壓垮醫療，仔細疫調、隔離，逐步、分批治療染疫病人，才是安全、妥當的作法。

謝宗學表示，在RPG遊戲中，要一次殲滅大量哥布林，身上必須穿戴完整的護具（至少兩劑新冠疫苗）和準備充足的回血藥物（治療新冠藥物），加上適當的戰術運用（戴口罩、勤洗手）減少生命值受損，才有可能在損傷最小的情形下戰勝。

謝宗學說，哥布林幾乎不可能完全消滅，冒險世界中只能選擇和它們一起共存，平時在城鎮築起防衛工事，必要時攻略巢穴消減它們的戰力，讓它們造成的危害降到最低。

謝宗學呼籲，絕對不能讓哥布林有機會組織起來變成軍團來襲，或在各地有規模地流竄，這樣造成的傷害將是巨大的，「現在的我們最好不要一次面對超大量的哥布林，一邊整備資源，一邊隔離分化，想盡辦法漸進式共存才是比較適當的作法。」

桃機染疫傳至西堤傳播鏈持續擴大，18日新增17例本土，相關染疫個案已超過百人，這波Omicron傳播之下，是否要與病毒共存？指揮中心指揮官陳時中表示，以現在大量傳播情況，與病毒共存也有做一些心理準備，但還是力求清零。

ET快訊
出現這狀況可能升三級　醫揭1關鍵：擋不住Omicron才正常
盧廣仲爆熱戀泱泱！　經紀人曖昧回應了
林姿妙涉貪「提款餘額都是259」　本人親自解釋了
直擊！泱泱「進盧廣仲家」待至深夜　眼神互動露餡
年前14天炸破百例　最可能防疫升級2時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

張立昂戲約停擺1年…改賣三明治近況曝光！　認了「有好感對象」　

出現這狀況可能升三級　醫揭1關鍵：擋不住Omicron才正常

桃機西堤群聚連爆　陳時中：沒說未來不升三級

Omicron「魔王級傳播力、哥布林級重症率」　醫喊8字最佳戰術

魔王Omicron像「繁殖力超強哥布林」　醫：數量太多會滅團

歌仔戲巨星告閨蜜　同住6年爆糾紛！互控欠錢不還

台灣與病毒共存？　醫：等到數百萬人染疫，會死多少人？

甜美台妹罹癌拚康復圓夢　剃光頭拍比基尼照網讚勇敢

小商人再戰青青「千萬豪宅灌水」　H級李毓芬驚曝金主真相

想去中國被逼來「陌生台灣」　法國妹曝原因：讓我繼續錯下去

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

2AM趙權合體SJ神童「熱跳女團舞」嗨翻　美聲飆唱2PM《My House》全場好悲傷XD

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

同理獲MVP 九九白眼直接催落 私下同框畫面曝｜聲林之王3 EP6 Clip｜Jungle Voice 3

張立昂戲約停擺1年…改賣三明治近況曝光！　認了「有好感對象」　

出現這狀況可能升三級　醫揭1關鍵：擋不住Omicron才正常

桃機西堤群聚連爆　陳時中：沒說未來不升三級

Omicron「魔王級傳播力、哥布林級重症率」　醫喊8字最佳戰術

魔王Omicron像「繁殖力超強哥布林」　醫：數量太多會滅團

歌仔戲巨星告閨蜜　同住6年爆糾紛！互控欠錢不還

台灣與病毒共存？　醫：等到數百萬人染疫，會死多少人？

甜美台妹罹癌拚康復圓夢　剃光頭拍比基尼照網讚勇敢

小商人再戰青青「千萬豪宅灌水」　H級李毓芬驚曝金主真相

想去中國被逼來「陌生台灣」　法國妹曝原因：讓我繼續錯下去

Oris永續鹿皮錶帶錶藏瑞士魂　3色面盤源自阿爾卑斯山

王永慶帥外孫曝光！28歲扛慘澹家業　花10年谷底大翻身

5G訊號為何「威脅美國飛安」一次看　航空巨頭憂影響百萬旅客

前女友許瑋甯升格人妻…阮經天想婚了！　奔4鬆口「急尋另一半」

單親媽變宜蘭政霸！林姿妙「看不懂公文」卻仍無敵手　全靠3關鍵

張立昂戲約停擺1年…改賣三明治近況曝光！　認了「有好感對象」　

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火　經紀人曖昧回應了

出現這狀況可能升三級　醫揭1關鍵：擋不住Omicron才正常

王力宏未被列「劣跡藝人」原因曝光！　因醜聞錯失春晚

黃偉哲回應「線民風暴」　證實被約談：對我來講比較沉重

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

生活熱門新聞

3縣市大雨特報！濕涼→濕冷時程曝

桃園市本土+14　新增3學校停課

小商人睡前再打！曝光青青「土地權狀房」實況：中古屋

桃公務員曾到西堤　拖10天才通報

年前14天炸破百例　最可能防疫升級2時間點曝

桃園深夜再增1學生確診　新街國小、附幼今起停課14天

劍潭女高中生「斑馬線上」被撞飛　他檢討行人被轟到刪文

發現臥龍洞2屍！她上節目竟有「詭異氣音」：來陪我

「2劑高端＋莫德納」24小時症狀曝

即／新竹確診1家4口足跡！

現在只是前菜！醫預測「Omicron大爆發時間點」

俄人妻與烏克蘭正妹討論「台男有多讚」

新竹4口染疫新戰場！醫揭1幕「和5月爆發前很像」

想去中國被逼來「陌生台灣」　法國妹曝原因

更多熱門

相關新聞

Omicron像哥布林　醫：太多會滅團

Omicron像哥布林　醫：太多會滅團

Omicron進入台灣，引爆多起社區傳播案例，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學18日在臉書PO文，並以電玩遊戲比喻，「Omicron變異株就像『繁殖力超強的哥布林』」，若同時得面臨一大群Omicron病例，一個不小心就可能滅團，所以最佳的戰法是分散它們，然後各個擊破。

與病毒共存？醫：等到數百萬人染疫，會死多少人？

與病毒共存？醫：等到數百萬人染疫，會死多少人？

法國單日新增近50萬例　創疫情爆發以來新高

法國單日新增近50萬例　創疫情爆發以來新高

年前14天炸破百例　最可能防疫升級2時間點曝

年前14天炸破百例　最可能防疫升級2時間點曝

日本研究：染疫孕婦更容易變成中等以上症狀

日本研究：染疫孕婦更容易變成中等以上症狀

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫謝宗學Omicron

讀者迴響

熱門新聞

48秒浴室交歡性愛片外流　ØZI無奈認了「是本人」！

青青被爆「已跟金主結婚」！爆料人：去年5/20登記

聖結石2022第一週「就用NFT賺進上千萬」

Keanna離婚2天就曬327刺青！　他幫揪時間點

3縣市大雨特報！濕涼→濕冷時程曝

ØZI私密片「短髮辣妹」身分曝光　經紀人認：擔心對方

桃園市本土+14　新增3學校停課

聚餐裝不熟！泱泱進盧廣仲家深夜未出

「鄰居占位為王」神人曝1招：從此沒人敢停

小商人睡前再打！曝光青青「土地權狀房」實況：中古屋

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

《華燈3》播出時間曝光！林心如甩霍建華巴掌超順手

AV導演打臉青青「靠抖音月收百萬」點出真實關鍵

林姿妙涉貪「提款餘額都是259」　本人親自解釋了

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

2AM趙權合體SJ神童「熱跳女團舞」嗨翻　美聲飆唱2PM《My House》全場好悲傷XD

2AM趙權合體SJ神童「熱跳女團舞」嗨翻　美聲飆唱2PM《My House》全場好悲傷XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面