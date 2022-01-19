這波確診增超快！紅色曲線圖曝　醫一看不妙：再兩周就過年

▲台灣三大群聚確診數累計趨勢圖。（點圖可放大／翻攝潘建志臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

18日新增17例本土，精神科醫師潘建志製作台灣三大群聚確診數累計趨勢圖表示，這波紅色曲線增加速度快太多，「再兩星期就過年了，真是個讓人頭痛又擔心的情況。」

潘建志18日在臉書說，該圖紅色點是1/3開始的Omicron株本土案例；橘色點是去年4月開始，到5月15日第26天宣告三級警戒，諾富特飯店之後傳入社區的Alpha株群聚；藍色點是部桃院內加州株群聚，最後沒有擴散到社區。

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潘建志指出，曲線是以指數方式預估趨勢，非常明顯，紅色曲線增加速度比橘色和藍色快太多了，這個增速甚至比國外推估，Omicron每2.5天增加一倍的計算方法還快，他推測不只有一個境外案例傳入台灣；Omicron株累計個案數在第15天就相當於Alpha株的第25天，18日算起來累計本土案例總計126例。



▼再兩周就過年了，許多民眾計畫好過年出遊。圖為墾丁大街跨年人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）



潘建志表示，Omicron重症較少，除了確診數，還有一個指標是看累計住院人數，美國的情況是出現Omicron Wall（確診數噴出如一堵高牆）之時，住院人數也大為增加。

潘建志認為，現在擴大框列的方法能控制Delta株散佈，但好像控制不住Omicron株，對於指數曲線要壓下來需要升高警戒程度；不過，升高警戒要看到效果，要能把曲線壓平也要2個星期左右，再兩周就過年了，真是個讓人頭痛又擔心的情況。

桃機染疫傳至西堤傳播鏈持續擴大，18日新增17例本土，相關染疫個案已超過百人，這波Omicron傳播之下，是否要與病毒共存？指揮中心指揮官陳時中表示，以現在大量傳播情況，與病毒共存也有做一些心理準備，但還是力求清零。