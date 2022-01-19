Omicron來得急也去得快　多點散發！醫預測未來疫情

記者陳俊宏／綜合報導

18日新增17例本土確診，精神科醫師沈政男表示，Omicron來得急，也會去得快，幾個禮拜以後歐美疫情就會消退，「把門關起來，把家裡打掃乾淨，等待戶外風暴過去，才是傷害最小的防疫方式。」

沈政男在臉書說，亞東護理師那例，有媒體說「全院5000員工篩檢都是陰性」，連院長都懷疑是有了社區感染；其實普篩全面陰性是1月12日的事了，最新一波普篩還在進行當中，哥還是認為，來自院內的可能性會比較大！當然這只是臆測，必須等待最新普篩結果。

沈政男指出，至於新竹某主管一家確診一事，說是可能與確診工讀生有關，那麼應該就是這樣了，因為你沒事突然對全工廠普篩，就抓到一個陽性的機率是多少？零，以現在的疫情來說是如此。

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▼本土疫情升溫，圖為近日桃園居民排隊採檢情形。（圖／記者陳煥丞攝 ）

沈政男提到，有沒有看到機場防疫人員那例就是被境外移入感染，而非來自機場群聚？另外也有防疫計程車司機新增確診，都證明了Omicron很會鑽防疫漏洞，但這不是多點爆發，就只是散發，沒有爆，其他17日新增確診都是銀行與餐廳群聚的接觸者。

沈政男表示，評估疫情要依據數據與科學，而不是亂猜與亂學，一看到歐美如何就跟著邯鄲學步，忘了自己的長處；有沒有看到這兩天境外移入陽性率已經降到5%以下？Omicron來得急，也會去得快，幾個禮拜以後歐美疫情就會消退，「把門關起來，把家裡打掃乾淨，等待戶外風暴過去，才是傷害最小的防疫方式。」

沈政男指出，不是嗎？Delta如今安在？台灣為什麼可以躲過Delta肆虐？就是因為不放棄清零，「什麼，喔，新冠病毒不可能消滅！拜託，至少你可以避掉一個變種肆虐，而多避一個，就少掉一分傷亡。」他提到，指揮中心說「要有心理準備與病毒共存」？其實人家前面有一句「力求清零」，這樣的講法跟去年6月是完全一樣。

桃機染疫傳至西堤傳播鏈持續擴大，18日新增17例本土，相關染疫個案已超過百人，這波Omicron傳播之下，是否要與病毒共存？指揮中心指揮官陳時中表示，以現在大量傳播情況，與病毒共存也有做一些心理準備，但還是力求清零。

►本文獲得沈政男醫師授權。