　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Omicron來得急也去得快　多點散發！醫預測未來疫情

記者陳俊宏／綜合報導

18日新增17例本土確診，精神科醫師沈政男表示，Omicron來得急，也會去得快，幾個禮拜以後歐美疫情就會消退，「把門關起來，把家裡打掃乾淨，等待戶外風暴過去，才是傷害最小的防疫方式。」

沈政男在臉書說，亞東護理師那例，有媒體說「全院5000員工篩檢都是陰性」，連院長都懷疑是有了社區感染；其實普篩全面陰性是1月12日的事了，最新一波普篩還在進行當中，哥還是認為，來自院內的可能性會比較大！當然這只是臆測，必須等待最新普篩結果。

沈政男指出，至於新竹某主管一家確診一事，說是可能與確診工讀生有關，那麼應該就是這樣了，因為你沒事突然對全工廠普篩，就抓到一個陽性的機率是多少？零，以現在的疫情來說是如此。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼本土疫情升溫，圖為近日桃園居民排隊採檢情形。（圖／記者陳煥丞攝 ）

▲▼桃機爆發群聚，貿東里活動中心里民排隊準備採檢 。（圖／記者陳煥丞攝 ）

沈政男提到，有沒有看到機場防疫人員那例就是被境外移入感染，而非來自機場群聚？另外也有防疫計程車司機新增確診，都證明了Omicron很會鑽防疫漏洞，但這不是多點爆發，就只是散發，沒有爆，其他17日新增確診都是銀行與餐廳群聚的接觸者。

沈政男表示，評估疫情要依據數據與科學，而不是亂猜與亂學，一看到歐美如何就跟著邯鄲學步，忘了自己的長處；有沒有看到這兩天境外移入陽性率已經降到5%以下？Omicron來得急，也會去得快，幾個禮拜以後歐美疫情就會消退，「把門關起來，把家裡打掃乾淨，等待戶外風暴過去，才是傷害最小的防疫方式。」

沈政男指出，不是嗎？Delta如今安在？台灣為什麼可以躲過Delta肆虐？就是因為不放棄清零，「什麼，喔，新冠病毒不可能消滅！拜託，至少你可以避掉一個變種肆虐，而多避一個，就少掉一分傷亡。」他提到，指揮中心說「要有心理準備與病毒共存」？其實人家前面有一句「力求清零」，這樣的講法跟去年6月是完全一樣。

桃機染疫傳至西堤傳播鏈持續擴大，18日新增17例本土，相關染疫個案已超過百人，這波Omicron傳播之下，是否要與病毒共存？指揮中心指揮官陳時中表示，以現在大量傳播情況，與病毒共存也有做一些心理準備，但還是力求清零。

►本文獲得沈政男醫師授權。

ET快訊
ØZI性愛片外流首現身！　「眉頭深鎖」唱尾牙
黃美珍第三劑混打莫德納　8小時後「7副作用纏身」
快訊／美股重挫！台股跌逾150點　台積電大跌10元
快訊／仁寶確診再+1！　全體1559員工再次PCR
想去中國被逼來「陌生台灣」　法國妹曝原因：讓我繼續錯下去
新莊BMW撞警車！　警員慘遭拖行100公尺
隱形傳播鏈「本土多點爆發」！　名醫：過年返鄉注意3點
王永慶帥外孫曝光！28歲扛慘澹家業　花10年谷底大翻身

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／仁寶有職場確診！1559員工全部二篩　再發放快篩試劑

前女團正妹成抗癌女神 　超辣「光頭比基尼照」曝光

Omicron來得急也去得快　多點散發！醫預測未來疫情

新竹1小學家長確診　深夜緊急通知「預防性停課」1天

這波確診增超快！紅色曲線圖曝　醫一看不妙：再兩周就過年

出現這狀況可能升三級　醫揭1關鍵：擋不住Omicron才正常

桃機西堤群聚連爆　陳時中：沒說未來不升三級

Omicron「魔王級傳播力、哥布林級重症率」　醫喊8字最佳戰術

魔王Omicron像「繁殖力超強哥布林」　醫：數量太多會滅團

歌仔戲巨星告閨蜜　同住6年爆糾紛！互控欠錢不還

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

2AM趙權合體SJ神童「熱跳女團舞」嗨翻　美聲飆唱2PM《My House》全場好悲傷XD

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

懷胎34周發現寶寶「唇腭裂」　爸忍淚求助：盼孩子健康長大

快訊／仁寶有職場確診！1559員工全部二篩　再發放快篩試劑

前女團正妹成抗癌女神 　超辣「光頭比基尼照」曝光

Omicron來得急也去得快　多點散發！醫預測未來疫情

新竹1小學家長確診　深夜緊急通知「預防性停課」1天

這波確診增超快！紅色曲線圖曝　醫一看不妙：再兩周就過年

出現這狀況可能升三級　醫揭1關鍵：擋不住Omicron才正常

桃機西堤群聚連爆　陳時中：沒說未來不升三級

Omicron「魔王級傳播力、哥布林級重症率」　醫喊8字最佳戰術

魔王Omicron像「繁殖力超強哥布林」　醫：數量太多會滅團

歌仔戲巨星告閨蜜　同住6年爆糾紛！互控欠錢不還

仕高利達攜手台灣新銳設計師楊士慶　推出2022春節禮盒

曾奪台Google熱搜第1…鍾漢良新劇「首度用原聲」　陸網全幻滅：救命啊

陸增55例確診「河南最多」　陝西去年爆發以來「首日0新增」

春雪降臨！北市區梅花悄悄綻放　一方淨土還有小橋流水、日式迴廊

賀錦麗出席宏都拉斯總統就職　可能與賴清德同台

杉谷拳士來下廚　日本火腿候補第4棒增胖2公斤

弘凱光電今掛牌上市　開高上揚、最高每股51元

黃偉哲千字文否認當國民黨線民　「父親曾要我跪在祖宗排位前」

貨櫃三雄遭罰4億元、美股道瓊重挫543點　財經HOT 5一次看

特斯拉電動皮卡造型太前衛不好做　量產時程再度推遲至2023年

「聲林之王3」九九x李拾壹《良心》超chill　乱彈阿翔嗨唱...畢書盡萌問：以為真的有喝XD

生活熱門新聞

桃園市本土+14　新增3學校停課

3縣市大雨特報！濕涼→濕冷時程曝

小商人睡前再打！曝光青青「土地權狀房」實況：中古屋

出現這狀況可能升三級　醫：擋不住Omicron才正常

發現臥龍洞2屍！她上節目竟有「詭異氣音」：來陪我

劍潭女高中生「斑馬線上」被撞飛　他檢討行人被轟到刪文

桃園深夜再增1學生確診　新街國小、附幼今起停課14天

年前14天炸破百例　最可能防疫升級2時間點曝

桃公務員曾到西堤　拖10天才通報

「2劑高端＋莫德納」24小時症狀曝

想去中國被逼來「陌生台灣」　法國妹曝原因

現在只是前菜！醫預測「Omicron大爆發時間點」

即／新竹確診1家4口足跡！

俄人妻與烏克蘭正妹討論「台男有多讚」

更多熱門

相關新聞

美免費快篩試劑網站試辦　首波每戶發4份

美免費快篩試劑網站試辦　首波每戶發4份

Omicron變異病毒肆虐造成美國快篩試劑供不應求，拜登政府推出居家快篩發放網站，計劃免費提供民眾5億份試劑。網站今天試辦上線，首波每戶發4份試劑，預計1月下旬寄出。

這波確診曲線圖曝　醫一看不妙：再兩周就過年

這波確診曲線圖曝　醫一看不妙：再兩周就過年

出現這狀況可能升三級　醫：擋不住Omicron才正常

出現這狀況可能升三級　醫：擋不住Omicron才正常

Omicron像繁殖力超強的哥布林　醫喊8字最佳戰術

Omicron像繁殖力超強的哥布林　醫喊8字最佳戰術

Omicron像哥布林　醫：太多會滅團

Omicron像哥布林　醫：太多會滅團

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫沈政男Omicron

讀者迴響

熱門新聞

48秒浴室交歡性愛片外流　ØZI無奈認了「是本人」！

青青被爆「已跟金主結婚」！爆料人：去年5/20登記

聖結石2022第一週「就用NFT賺進上千萬」

聚餐裝不熟！泱泱進盧廣仲家深夜未出

桃園市本土+14　新增3學校停課

Keanna離婚2天就曬327刺青！　他幫揪時間點

ØZI私密片「短髮辣妹」身分曝光　經紀人認：擔心對方

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火

「鄰居占位為王」神人曝1招：從此沒人敢停

3縣市大雨特報！濕涼→濕冷時程曝

林姿妙涉貪「提款餘額都是259」　本人親自解釋了

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

小商人睡前再打！曝光青青「土地權狀房」實況：中古屋

出現這狀況可能升三級　醫：擋不住Omicron才正常

《華燈3》播出時間曝光！林心如甩霍建華巴掌超順手

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面