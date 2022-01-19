出現這狀況可能升三級　醫揭1關鍵：擋不住Omicron才正常

記者陳俊宏／綜合報導

18日新增17例本土確診，台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，看來短期內是不會升三級警戒，除非出現較大數量的重症死亡。他也認為，從本土個案疫調匡列部分也能看出，目前追著Omicron病毒足跡跑，時間點都還是差了快一周，以Omicron的感染傳播力來說，擋得住是運氣好，擋不住才是正常。

陳昶宇18日在臉書指出，指揮中心17日表示，在不影響多數人正常生活的前提下，不會刻意緊縮防疫政策追求清零；雖然之前一直沒有比較明確的說法，但也的確應該是這樣，如果想鎖的話之前就該鎖了，像是邊境較為寬鬆的7+7入境檢疫管制，或是本土開放室內用餐，都不是想徹底擋住病毒的策略。

陳昶宇說， 從本土個案疫調匡列部分也能看出，目前追著Omicron病毒足跡跑，時間點都還是差了快一周，以Omicron的感染傳播力來說，擋得住是運氣好，擋不住才是正常；18日指揮中心說「但也有可能完全控制」，是太過樂觀了點。

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▼指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



陳昶宇寫道，目前以盡量不影響民生經濟為前提，看來短期內是不會升三級，除非出現較大數量的重症死亡，所以當前目標就會是延緩避免Omicron傳播太快，預防疫情在短時間內大規模爆發，如果累積太多的染疫個案數，就還是會有一定比例的重症死亡，尤其是沒打疫苗的族群，重症死亡風險還是很高。

陳昶宇呼籲，接下來過年前後是個重要的關卡，如果能盡量避免同時太多人的接觸，像是少參加大型尾牙餐會，或是減少過年期間親朋好友多人聚會，就能在一定程度上減緩Omicron傳播，「現在指揮中心可能動輒得咎怕得罪人，看起來不太願意明說，民眾就只能自行體會拿捏分寸了。」

桃機染疫傳至西堤傳播鏈持續擴大，18日新增17例本土，相關染疫個案已超過百人，這波Omicron傳播之下，是否要與病毒共存？指揮中心指揮官陳時中表示，以現在大量傳播情況，與病毒共存也有做一些心理準備，但還是力求清零。