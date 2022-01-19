魔王Omicron像「繁殖力超強哥布林」　醫：數量太多會滅團

記者黃翊婷／綜合報導

Omicron進入台灣，引爆多起社區傳播案例，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學18日在臉書PO文，並以電玩遊戲比喻，「Omicron變異株就像『繁殖力超強的哥布林』」，若同時得面臨一大群Omicron病例，一個不小心就可能滅團，所以最佳的戰法是分散它們，然後各個擊破。

▲國軍化學兵前往台北車站、機場捷運等交通樞紐及10大公共場域進行擴大消毒。（圖／記者湯興漢攝）

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學18日在臉書「Dr.E小兒急診室日誌」的文章中提到，Omicron的確是魔王株，而且不僅限於傳播力，雖然相較於武漢原始株、Alpha和Delta變異株，重症率比較低，但用電玩魔物來說明的話，「Omicron變異株擁有『魔王級數的傳播力，哥布林級數的重症率』，但還是比史萊姆級數的一般感冒危險。」

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謝宗學說，熟悉電玩遊戲的人應該有所體會，哥布林雖然攻擊力不強，但防禦沒做好還是會造成生命危險，而且哥布林繁殖快、數量多，若同時得面對一大群，一個不小心就可能滅團，所以最佳的戰法是分散它們，然後各個擊破，「Omicron變異株就像『繁殖力超強的哥布林』，千萬不能讓它突然大量傳播造成超大規模疫情，即使重症率不高，若感染母數過於龐大，重症的絕對數字仍然會壓垮醫療體系。」

▲謝宗學呼籲民眾至少要打兩劑疫苗，才能降低Omicron造成的傷害。（資料照／記者許宥孺翻攝）

謝宗學認為，防堵Omicron最安全妥當的方法是仔細疫調、隔離，並逐步、分批治療染疫病人，若要一次大量殲滅病毒，一般民眾至少要接種兩劑新冠疫苗、準備充足的治療新冠藥物，加上勤洗手、戴口罩，才有可能在損傷最小的情形下戰勝疫情。

最後，謝宗學指出，Omicron就像哥布林一樣不可能完全消滅，只能和平共存，絕對不能讓它們有機會組織軍團來襲，或是大規模在各地流竄，這樣造成的傷害會很巨大，「現在的我們最好不要一次面對超大量的哥布林，一邊整備資源，一邊隔離分化，想盡辦法漸進式共存才是比較適當的作法。」