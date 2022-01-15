護理師染Omicron！　醫抖「1惡行勿輕放」：別遇外國人就軟

▲台北聯合醫院仁愛院區。（示意圖非當事人／記者宋良義攝）

記者邱晟軒／綜合報導

台北市聯合醫院仁愛院區日前驚傳，有外籍確診者擅自關掉病房內的通風設備，讓醫護人員暴露在高危環境之下，對此，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰今（15日）在臉書怒轟不該只是罰幾千元了事，直呼「不要遇到外國人就軟！」

蘇一峰醫師下午在臉書發文指出，聯合醫院仁愛院區護理師染Omicron，而Omicron病人不配合隔離關掉負壓設備，造成護理師需要反覆進入病房處理和病人溝通，該行為「是否是造成護理師染疫元兇。」

蘇一峰表示，「希望可以進行病毒基因定序比對，如果造成護理師染疫，不該只是罰幾千元這樣而已！他更對中央疫情指揮中心喊話「請不要遇到外國人就軟了！好好照顧第一線的醫護人員好嗎？！」

▲台北市立聯合醫院仁愛院區。（圖／記者黃國霖攝）

本站昨報導「聯醫傳確診者偷關通風設備！院長證實：是仁愛院區的外國患者」內文指出，聯合醫院一名醫師爆料，感染Omicron病毒的境外患者，可能是因為多數都接種過疫苗，幾乎都是輕症，而這些患者以外籍人士居多。

聯合醫院一名醫師爆料，感染Omicron病毒的境外患者，可能是因為多數都接種過疫苗，幾乎都是輕症，而這些患者以外籍人士居多。

▲針對有外籍確診者偷關通風設備，蘇一峰臉書發文。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

醫師指控，這些患者可能會提出額外要求，例如要醫護幫忙送餐等等，否則將拒絕用藥、配合治療，多數醫護人員為了和諧，會選擇幫忙，沒想到有患者擅自關閉專責病房的抽風設備，導致病房內換氣量減少，理由竟是「太吵」，這兩種狀況發生，無疑是增加醫護的照護風險。

針對北市聯醫醫師指控，指揮中心日前回應，染疫患者有義務接受治療與檢查，如果擅自關閉設備，開罰3000到1.5萬元，如果擅自離開病房，最高可開罰30萬元。