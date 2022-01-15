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座位曝光！西堤傳播鏈20人染疫　銀行員「半開放式包廂」吃尾牙　　

▲▼0115桃園疫情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲衛生局長王文彥說明西堤顧客座位分布。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

聯邦銀行健行分行群聚染疫延燒至西堤牛排、中壢高商以及東興國中2校，今（15日）再增6例本土，分別是3名學生、3名顧客。對此，桃園市府稍早召開記者會，並說明西堤顧客的座位分布等疫調情況。

市長鄭文燦表示，此起傳播鏈從原本1名行員確診到後來增加12人，再加上3名員工、5名顧客相繼確診，累計20人染疫；另外，自1/3起仔細回想，由手推車員工傳染給擔任居服員的妻子，居服員到聯邦銀行健行分行開戶，而銀行員到西堤年終餐敘，最後衍生到中壢高商，大概是平均3天一輪傳染，至今已經是第5輪的傳播。

衛生局長王文彥說明，聯邦銀行於1/7的年終聚餐，是在一個沒有隔離、沒有獨立空調的半開放式包廂，在行員確診後，相繼出現5名顧客也染疫。根據調查順序顯示，最早發現的確診者是兩名小孩（案17802、案17803），當時參加一家七口聚餐時，距離銀行聚餐的座位有一段距離，中間有個走道。

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再來是一對情侶於1/9到西堤用餐，1人採檢陽性確診（案17847）、1人採檢陰性，當時2人的座位則是在走道另一邊；接著還有一對情侶（案17883、案17884）1/7到西堤用餐，座位走道旁邊有個椅子，理論上個案都是同一個方位，均離廁所有一段小距離。

至於是由廁所還是服務人員傳染，王文彥則表示，經疫調指出，5名顧客與服務人員並沒有所謂親密的接觸，像是唱生日快樂歌，或者是忘年會的交換禮物等互動，而是平靜的用餐，因此感染來源為何，要再進一步與防疫醫師討論，若知道有何缺失，所有餐廳就來改進，是一個很好的教材。

不過，王文彥說，比較不尋常的是，病毒傳播時間很快，像是1/7銀行尾牙結束不到48小時就產生第二波傳染，因此不排除還有很多理由會感染。

▼桃園今天新增6例本土。（圖／桃園市政府提供，點圖可放大

▲▼1/15桃園足跡。（圖／桃園市政府提供）

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